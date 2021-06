La Xunta celebra la recuperación del mercado laboral, pero los sindicatos avisan de que el paro tiene rostro de mujer

Los datos del paro del mes de mayo dan para interpretaciones de todo tipo. En el Gobierno gallego destacan las buenas noticias, la dinámica positiva del mercado laboral en los últimos meses. Pero en los sindicatos avisan de que el paro es más acusado en el caso de las mujeres, y llaman la atención sobre el excesivo volumen de contratos temporales.

Desde la Xunta de Galicia, Zeltia Lado, directora xeral de Formación e Colocación, celebró que el mercado laboral gallego resiste al coronavirus, poniendo de relieve que son cinco meses seguidos de reducción del paro, y destacando que hay 26.323 parados menos que en abril de 2020 (un 13,74%). Lado comparó con el mes en el que ya se notó el parón en la actividad, porque fue febrero el último mes en el que las cifras de desempleo estaban en estándares de “normalidad”.

La directora xeral también puso el foco en que Galicia lidera la caída interanual del volumen de desempleados, y se mantiene la tasa de paro por debajo de la que había en 2009, el año en que hubo un cambio de color en el Gobierno gallego. El descenso interanual en términos porcentuales es el mayor desde mayo de 1996, cuando empezaron los registros.

Por otro lado, celebró que se volviese a superar el millón de afiliados, con la mayor crecida desde 2007. A juicio de Lago, las políticas de empleo de la Xunta “están a dar os seus froitos”. En este punto, hizo énfasis en la apuesta por la formación digital de los trabajadores, y en el desarrollo de laboratorios de emprendimiento. “Antes do verán, Galicia contará cunha Axenda Galega de Capacidades, froito dun gran pacto cos axentes sociais, que permitirá cruzar as necesidades do mercado laboral coa formación”, explicó.

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, argumentó que la buena dinámica del mercado laboral se debe a la “política económica do PPdeG nos tempos máis difíciles”, y agregó que “a estabilidade política xera estabilidade económica e mellor emprego”.

Tellado indicó que la Xunta va a aprobar el tercer Plan de Rescate, con el que se pondrán a disposición del tejido empresarial 416 millones de euros en seis meses.

Insistió en que “queda demostrado que as políticas activas de emprego que desenvolve a Xunta funcionan, e hoxe Galicia está creando postos de traballo”.

ROSTRO DE MUJER. La visión del mercado laboral que hacen los sindicatos no es tan optimista. La Unión Sindical Obrera (USO-Galicia) llamó la atención sobre el riesgo de que las mujeres queden excluidas del mercado laboral. No en vano, suponen el 58,17% de los parados y el 66,8% dentro del grupo de personas que no tenían empleo anterior. También señalan que suponen un volumen importante de los desempleados del colectivo de más de 45 años. Javier Souto, portavoz, reclamó que se pongan en marcha “programas de inserción laboral y empleo dirigido a estas mujeres que no han accedido aún a un empleo en su vida laboral o que son paradas de larga duración”.

Souto también hizo especial hincapié en que “la temporalidad sigue marcando la ligera recuperación del empleo, que coincide con el fin del estado de alarma y las restricciones provocadas por la pandemia”, y subrayó que la contratación indefinida se había reducido. “No debemos fiar la creación de empleo a la temporalidad y precariedad. De esta manera, solo conseguiremos poner un parche a la herida”, advirtió.

DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL. Comisiones Obreras (CCOO) volvió a exigir a las empresas “compromiso con la recuperación de la actividad y empleo de calidad”, y señalan que la reforma laboral del 2012 es “imprescindible”, exigencia en la que coinciden con UGT. También reclamaron a la Xunta que trabaje para que esta mejora coyuntural pase a ser “estructural”.

La secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza, afirmó que los datos en términos cuantitativos, aunque recordó que en mayo suele aumentar la contratación porque se empieza a abrir la temporada veraniega. Además, en este caso, se ha notado que la situación sanitaria avanza de forma positiva. No obstante, señaló que “a recuperación da actividade é menor en Galicia”, si se compara con el resto de España.

Además, destacó que “non son bos dende o punto de vista cualitativo”, toda vez que se creó empleo precario, con un 90% de contratos temporales y una disminución de los indefinidos.

El “escudo social” de los ERTE y las ayudas a ciertos sectores contribuyeron a sostener el mercado laboral, lo que implica, en palabras de Bouza, que “os traballadores contribuíron á recuperación, cunha rebaixa das condicións laborais e, no mellor dos casos, percibindo o 70% do salario durante moitos meses”.

EMPLEO PRECARIO. Por su parte, desde el sindicato UGT, destacaron que “o emprego mostrou evidentes signos de mellora” y que “a recuperación está cada vez máis preto”. Por eso llaman a no bajar la guardia. “Non poden cesar os esforzos por soster as rendas, o emprego e o tecido produtivo”, señalaron, en referencia a la extensión delos ERTE y la importancia de mantener el diálogo social.

En este contexto de recuperación, advierten de que “hai que evitar que a desigualdade se faga maior”, y para eso se debe acometer el aumento del SMI o una reforma fiscal integral “que garanta a progresividade, equidade e suficiencia do Estado de benestar”.

Con todo, en UGT llaman la atención sobre la precariedad del empleo, además de su temporalidad.

DEPENDENCIA DE LOS SERVICIOS. En la Confederación Intersindical Galega (CIG), su secretario confederal de Emprego, Fran Cartelle, enfatizó en que se confirmaba “a dependencia da economía galega dun sector como o de servizos, con emprego temporal e condicións precarias”, y denunció el desmantelamiento industrial. “Necesitamos un plan de recuperación económica, industrialización, creación de emprego, dereitos e servizos públicos que garanta o dereito a vivir e traballar dignamente na nosa terra”.

Además, pese a que los datos de empleo mejoran, frenó la euforia, al advertir que los datos de cotización a la Seguridad Social todavía no son los de niveles previos a la pandemia. “Baixo ningún concepto imos dar por bo recuperar niveis pre pandemia de paro rexistrado. Necesitamos que en Galiza se cre emprego e que sexa digno. Os niveis de desemprego eran inadmisibles daquela e o seguen a ser agora”, sentenció.