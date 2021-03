La Xunta desacredita el sistema de las ayudas a los autónomos y pymes

Si el viernes la polémica se centró en el arbitrario reparto de las partidas estatales para los autónomos y las pymes que, a juicio de la Xunta, discriminan a Galicia en favor de otros territorios, este sábado el Ejecutivo autonómico extendió la queja a los métodos para solicitar los fondos.

La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, destacó, en este sentido, que el sistema fijado por el Gobierno central para distribuir los fondos de las ayudas destinadas a autónomos y empresas es “injusto” y que los requisitos establecidos para concederlas son “incomprensibles”, con una gestión “muy compleja”.

En declaraciones a la Radio Galega, Lorenzana apuntó que, para intentar ayudar al tejido empresarial gallego, la Xunta está trabajando para, en la medida del posible, poder utilizar un sistema semejante a los planes de rescate autonómicos, avanzando que se intentará adelantar el 80 por ciento del dinero de la ayuda concedida, sólo con la presentación de una declaración responsable.

El objetivo es poder aportar “una parte importante de liquidez en cuanto entre el dinero y, así, agilizar lo máximo posible todas las justificaciones que tienen que presentar los beneficiarios”, añadió.

La Xunta también intentará que las empresas que se crearon a lo largo del año 2019 puedan percibir las ayudas, como ya se estableció en el segundo Plan de rescate.

Sobre esta cuestión, la ¡representante departamental criticó “la falta de diálogo por parte del Gobierno central”. “No se pusieron en contacto con Galicia para informarnos de cuales serán los plazos para transferir el dinero y de como van a trasladar los datos que necesitamos las comunidades para proceder a la gestión de las ayudas”, apuntó María Jesús Lorenzana.

Así, ejemplificó que el importe de la ayuda que se conceda está vinculada al porcentaje de pérdida de facturación entre los años 2019 y 2020, unos datos a los que “las comunidades autónomas no tienen acceso”. “Estamos la ciegas para poder dimensionar las ayudas, porque no sabemos las pérdidas de facturación de autónomos y empresas al no tener los datos tributarios”, subrayó.

Del mismo modo, Lorenzana lamentó que sólo puedan optar a estas ayudas los autónomos y empresas incluidas en las actividades económicas establecidas por el Estado, y señaló que los autónomos por módulos no podrán percibir más de 3.000 euros de ayuda, con independencia de su estructura empresarial.

En la misma línea que la Xunta sobre la discriminación que supone para Galicia contar sólo con 234 millones de los 7.000 totales, el presidente de la asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Lorenzo Amor, denunció el reparto por comunidades autónomas de las ayudas.

“Habrá autónomos de primera y de segunda, según hayas sido afortunado de tener tu actividad en una comunidad u otra. Unos tendrán más recursos que otros”, advirtió Lorenzo Amor.

Según criticó, esta distribución de los fondos “castiga” a los autónomos de unas comunidades frente a otras, lo que resulta “un poco incoherente” teniendo en cuenta que los autónomos han sufrido las consecuencias de la pandemia “por igual” en toda España. “De los 9.400 euros por autónomo en Baleares, los 8.800 de Canarias, los 4.100 euros de Ceuta a los 1.130 euros por autónomo en Galicia. Un reparto muy injusto. Autónomos de primera y de segunda”, se quejó Amor.

Mientras, el Ministerio de Hacienda, que tiene al frente a María Jesús Montero, sostiene que los criterios son los mismos que se fijan en otros ámbitos europeos: indicadores de renta, desempleo juvenil, empleo y peso relativo en la caída de afiliados a la Seguridad Social.