La Xunta desembolsará tres millones para renovar los electrodomésticos de 20.000 hogares gallegos

vivienda. La Xunta permitirá que 20.0000 familias gallegas ahorren 560.000 euros durante este año en sus facturas eléctricas, destinando tres millones para renovar diferentes electrodomésticos de estos hogares.

La convocatoria de estas nuevas ayudas fue presentada este viernes por Paula Uría, directora xeral de Planificación Energética y Recursos Naturales, quien mantuvo un encuentro con la Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos (ADEN) en Santiago de Compostela.

Bajo el programa Renove Electrodomésticos, dirigido a personas que residan en viviendas localizadas en Galicia, los ciudadanos podrán optar a actualizar sus equipos por otros de la misma tipología y con la siguiente cualificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción.

En este sentido, el importe destinado a ejecutar esta iniciativa asciende a los tres millones de euros, es decir, un incremento del 70% con respecto a la convocatoria anterior en 2020.

Asimismo, los apoyos podrán alcanzar el 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general, el 50% para los vulnerables y el 75% para los vulnerables severos, por lo que, según la tipología de electrodoméstico y el consumidor, las ayudas irán desde los 100 a los 450 euros.

Con ello, cada beneficiario únicamente podrá recibir un descuento para cada una de las modalidades, con un máximo de tres electrodomésticos. Así las cosas, se prestará especial atención a las familias vulnerables.

Mediante esta nueva convocatoria, la Xunta prevé promover una movilización de 10,5 millones, ahorros económicos al año de 560.000 euros, una reducción del consumo energético de 4050 MWh/año y una merma de las emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 60.000 árboles. ecg