La Xunta destaca que el 30 % de los contratos indefinidos creados son fijos discontinuos

Santiago. A pesar de que los datos del paro son “francamente buenos” en Galia en este mes de julio, “sobre todo si se compara con los de la media nacional”, tal y como destacó este martes la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, el Gobierno gallego no se conforma con los resultados. Y es que, según precisó, todavía el 30 % de los nuevos contratos indefinidos creados son fijos discontinuos, por lo que “no son contratos de calidad, son a jornada, la mayor parte parcial, que no dura todo el año”. Así, resaltó que “no estamos para nada satisfechos y tenemos que seguir trabajando en mejorar las capacidades de las personas”.

Una vez más, Lorenzana hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la competitividad de empresas en diferentes zonas del territorio gallego, también en el rural, para que estas puedan atraer al talento hacia zonas que se están despoblando, lo que contribuiría a frenar la crisis demográfica y a crear más empleo de calidad en el conjunto de la geografía de la comunidad gallega.

Por parte de los sindicatos, desde la CIG inciden, precisamente, en esa precariedad en la contratación indefinida ya señalada por la conselleira. El secretario de la confederal de Emprego de la CIG en Galicia, Francisco González, asegura que “los síntoma del mercado de trabajo en la comunidad son los mismos que en el Estado, donde aumentó el paro y donde falló el sector servicios”. En este sentido, recuerda que en Galicia “también hubo un aumento del desempleo justamente en el sector servicios, mientras que en el resto de sectores este descendió”.

Además, llama la atención sobre el hecho de que el grupo donde más bajó el paro fue entre el colectivo de personas sin empleo anterior, con 490 desempleados menos, y consideró que esto se debe a la aplicación de la reforma laboral y a la posibilidad de hacer contratos temporales para suplir vacaciones, algo que “era ilegal antes de la reforma del PSOE y Unidas Podemos” y que ahora sí se puede hacer. “Entedemos que son esas personas las que tienen contratos de sustitución por vacaciones, y que ahí es donde se ve el descenso más grande”, concluyó.

Y desde UGT ponen de manifiesto que la reforma laboral está contribuyendo visiblemente a mejorar la calidad del empleo, pero el aumento del paro todavía advierte de la necesidad de seguir protegiendo los trabajos, con salarios que se adapten a las subidas de precios, a la vez que se contenga la inflación y se limiten los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, que son las que salen ganando dentro de la situación de crisis para las familias.

Finalmente, desde la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) destaca que aunque Galicia está por el momento sorteando el aumento del desempleo de España, el mercado laboral comienza a dar signos de desgaste después de tantos meses de inflación disparada, por lo que prevén que el otoño llegue con un panorama económico incierto acuciado aún por el conflicto bélico. ecg