La Xunta financiará la serie de Calsparsoro sobre el batiscafo

TELEVISIÓN. ¿Forma el narcotráfico parte de la historia de Galicia? No cabe duda de que es algo que está inscrito en nuestro ADN y conviene recordar que la serie Fariña se convirtió en un fenómeno seguido por millones de telespectadores. Los detractores de esta teoría podrán argumentar que son imágenes que no representan a nuestra sociedad y tienen razón pero no podemos negar que existieron. Como tampoco seremos capacedes de borrar de las hemerotecas que el primer batiscafo cargado de droga que cruzó el océano fue apresado en nuestras costas. Eso es así. Por ello, y por que será un éxito incuestionable, la serie anunciada por Amazon Prime Video sobre la historia del narcosubmarino de Aldán, localizado en 2019 cuando transportaba 3.200 kilos de cocaína será una de las producciones subvencionadas por la Xunta dentro de su campaña de apoyo al sector audiovisual que este año se traducirá en el impulso a 22 nuevos títulos de cine y televisión de otras tantas empresas gallegas.

Entre las series que recibirán apoyo económico del Gobierno gallego está Operación marea negra, una coproducción con Portugal de cuatro episodios con Daniel Calsparsoro al frente de la dirección que constará de cuatro capítulos de 49 minutos y se estrenará en exclusiva en la plataforma de Prime Video. Producida por la gallega Ficción Producciones junto a la portuguesa Ukbar Filmes junto a la Forta (TVG) y RTP (Portugal) tratará la historia del primer sumergible interceptado en Europa con 3,2 toneladas de droga. Se centrará en la odisea vivida durante la travesía por el Atlántico.. m.a.