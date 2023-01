La Xunta justifica el no convocar todas las plazas de MIR

El gerente de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), y exgerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, compareció en la jornada de ayer a petición propia en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia, donde justificó que no sean convocadas en Galicia todas las plazas MIR acreditadas en algunas especialidades en las que no existe déficit para no perjudicar a aquellas en las que sí faltan profesionales.

Así, Fernández-Campa explicó que “ninguna comunidad autónoma convoca el cien por cien” de las plazas y que ni siquiera lo hace el propio Ministerio de Sanidad, que es el que recomienda “no incrementar la oferta en especialidades en las que no existe déficit para evitar que los profesionales vayan a esas” y “no elijan otras que sí es necesario cubrir”.

El exgerente del Sergas defendió el hecho de que para la convocatoria de este año Galicia cuenta “con el mayor número de plazas” MIR de la historia, con 620, lo que supone el 85 % de las que tiene acreditadas, y un 14,22 % más que en la convocatoria anterior. Además, destacó que en especialidades como Medicina de Familia, con 207 (lo que supone 65 más que en la convocatoria anterior), y en Pediatría, se han convocado el cien por cien de las plazas acreditadas.

pruebas el sábado. Precisamente, este sábado se celebrarán en 28 localidades de todas las comunidades las pruebas para optar a una de las 11.171 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) convocadas por el Ministerio de Sanidad, de las cuales 8.550 son, en concreto, para Médico Interno Residente (MIR).

En esta línea, el gerente de la ACIS apuntó que “es difícil saber” si las 2.455 plazas que se convocan en Medicina Familiar en toda España son suficientes pero sí afirmó que hay que incrementar esta cifra en 1.000 más para hacer frente en los próximos años a la necesaria renovación generacional en esta especialidad.

reforma del MIR. Durante su comparecencia para explicar la propuesta que la Xunta remitió al Gobierno para una reforma de la formación MIR que permita ampliar el número de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, Campa ha insistido en que se rebajen los mínimos para acreditar centros de salud, de manera que en Galicia pasen de los actuales 120 a 160 los que pueden impartir esta formación.

Este también criticó un proceso de acreditación de plazas que considera demasiado largo, reclamando que se “agilice” y se habilite durante todo el año así como eliminar la nota de corte para acceder a las pruebas MIR.

oposición. Desde la bancada de la oposición, PSdeG y BNG criticaron a la Xunta que trate de derivar la responsabilidad del “colapso” sanitario al Gobierno central.

El diputado del PSdeG Julio Torrado criticó que el Sergas podría “convocar más plazas y no las convoca”, cifrando en más de un centenar las que dejarán de ofertarse este año, 620 de un total de 725 disponibles, además de 180 plazas de médicos de Familia que asegura que no se convocaron desde que gobierna el PP en Galicia, el año 2009. Finalmente, Torrado acusó a la Xunta de “abaratar el MIR” y “reducir su calidad”, advirtiendo de que estos médicos en formación no se pueden utilizar como “una marca blanca o petróleo barato”.

Por su parte, la diputada del BNG Montse Prado, acusó a los populares de llevar “muchos años haciendo aguas”, en lugar de buscar una solución a los problemas de los que adolece la Atención Primaria. La nacionalista llegó a acusar a la Xunta, incluso, de que su obvjetivo es el de “pisar el acelerador y llegar a la meta del destrozo de la sanidad pública cuanto antes para facilitarle el negocio a la privada”.

Esta, si bien defendió que sí es necesaria una “actualización” del sistema de formación, señaló que este no es el fondo del problema, sino que faltan profesionales sanitarios porque no tienen “unas condiciones laborales dignas”, mientras que la Xunta tan solo propone un “sistema low cost” de acreditación de plazas MIR.

respuesta popular. Desde el PP, la respuesta llegó de la mano de la diputada Encarna Amigo, quien salió al paso de las intervenciones de una oposición a la que acusó de “crear confusión y falsear datos” sobre el presupuesto destinado a la sanidad pública en Galicia y las condiciones laborales. Posteriormente, Amigo insistió en señalar al Gobierno central por, según adfirmó, ser el que “no permite que se formen más especialistas” en Medicina de Familia debido a su “inacción y medidas erróneas”.