La Xunta pide criterios de evaluación comunes ante la “improvisación”

Galicia no ve con buenos ojos la nueva ley educativa y considera más que preciso un cambio de rumbo para no caer en la injusticia... Por ello, apelando al diálogo y al consenso en su misión por encontrar soluciones que aporten certezas, la Xunta demandó ayer que se establezcan “criterios comunes” de evaluación y promoción en España para que no se produzcan desigualdades entre los estudiantes de las distintas autonomías. Todo ello, además, para contrarrestar la “improvisación” generada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Con estas intenciones por delante, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se reunió con la Junta Autonómica de Directores de centros educativos, empezando una ronda de contactos con la que aspira conseguir una respuesta conjunta ante el real decreto autorizado por el Ministerio que elimina los pruebas de recuperación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Así pues, el responsable autonómico abogó por buscar soluciones que aporten certezas al profesorado para realizar evaluaciones y promociones con el objetivo de reducir el impacto en el alumnado de la forma “caótica e improvisada” en la que el Ministerio aplica la nueva normativa.

En este sentido, criticó que el departamento al frente del que se sitúa Pilar Alegría invitase a las comunidades a “improvisar instrucciones o medidas para evadir las consecuencias del real decreto” dado que “ellos mismos no fueron capaces” de incluir una disposición transitoria para mantener la evaluación extraordinarias este curso.

“Mientras en Galicia reducimos el abandono escolar a la mitad en la última década subiendo la calidad y apostando por la cultura del esfuerzo, el Ministerio pretende apostar por el aprobado general”, apuntó Rodríguez, recordando acto seguido que la Xunta defenderá la “igualdad” para los alumnos y ofrecerá “todas las oportunidades para que nadie se quede atrás”.

Asimismo, manifestó que la ministra Pilar Alegría indicó que los nuevos currículos de desarrollo de la Lomloe se realizarán durante el primer trimestre de 2021. A este respecto, dijo que el Ejecutivo gallego no podrá comenzar con la tramitación administrativa de la parte autonómica de los currículos hasta que el Gobierno publique los suyos, por lo que ha advertido de que esta situación “va a generar una gran problemática en el desarrollo del próximo curso”.