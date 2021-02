La Xunta suspende temporalmente las nuevas plantaciones de eucalipto

Santiago. EP. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este jueves el plan de diversificación del monte gallego con horizonte 2040 y ha ratificado que se procederá "en próximas fechas" a la suspensión temporal de la plantación de eucalipto en la comunidad en las superficies en las que no se haya plantado hasta el momento de la medida. En una rueda de prensa, en la que también ha comparecido el conselleiro do Medio Rural, José González, el jefe del Ejecutivo ha defendido esta moratoria y ha subrayado que se permitirán únicamente las replantaciones con esta especie en territorios donde ya existían eucaplitos "cumpliendo la legalidad vigente". "No se legalizará ninguna plantación ilegal, sino que se garantizan los derechos de quienes ya tienen plantado legalmente", ha esgrimido el presidente.

La medida cobrará cuerpo legal mediante una enmienda que se incorporará en la ley de recuperación de la tierra agraria.

Del mismo modo, la Xunta prevé impulsar un plan específico, con financiación, para impulsar la plantación del pino, así como del castaño y de otras frondosas. Además, se activarán ayudas para llevar a cabo acciones silvícolas.

En esta línea, Núñez Feijóo defiende que es una decisión que se toma "por responsabilidad", "pensada, meditada y contrastada" con la "mayor parte" del sector a favor.

Además, defiende la necesidad de frenar nuevas plantaciones de eucalipto "porque esa madera cada vez valdrá menos". "Y porque no podemos permitírnoslo desde el punto de vista del ecosistema", agrega.

PLAN FORESTAL

Esta semana, el PP se ha quedado solo en la defensa del plan forestal a 2040 durante su aprobación en la Cámara del texto, que ha contado con el rechazo de la oposición.

Durante el debate en el pleno del Parlamento, el conselleiro de Medio Rural, José González, propuso una transacción a los grupos parlamentarios para esta suspensión temporal de nuevas plantaciones de eucaliptos en Galicia, una iniciativa a adoptar "de la forma más inmediata posible y con el rango normativo necesario".

Sin embargo, la oposición tildó de "ocurrencia" esta medida al incluir la Xunta en el propio plan forestal la posibilidad de incrementar un 3% de la superficie en el primer quinquenio (hasta 2025) respecto a la cifra que recoge el inventario de 2018. BNG y PSdeG también acusaron al PP de apostar por el "monocultivo" de eucalipto, al tiempo que se quejaron de falta de rigor técnico del plan al no contar con datos actualizados de hectáreas.

El plan forestal de 1992, que ahora se revisa, preveía que en 2030 habría en Galicia unas 245.000 hectáreas de eucaliptos. Una cifra muy sobrepasada ya en la actualidad --eran más de 420.000 hectáreas en el inventario de 2018--.

Por su parte, Núñez Feijóo señala que el plan forestal buscará al potenciación de otras especies, con planes para el pino, castaño y otras frondosas.

Uno de los objetivos que se fijan en el nuevo plan forestal es alcanzar las 425.000 hectáreas de frondosas autóctonas en 2040.

UNIDAD DE SOTOS DE CASTAÑO

Asimismo, el conselleiro de Medio Rural, José González, ha avanzado que se creará una unidad de sotos de castaño dentro de este departamento, la cual se dedicará exclusivamente a su gestión.

En el caso del castaño, el plan forestal prevé actuaciones en 24.000 hectáreas: recuperación de sotos tradicionales (8.000 hectáreas) y para generar madera y producción de castaña (16.000 hectáreas).

Igualmente, está previsto incrementar en 20.000 hectáreas la superficie de pino en los próximos 20 años, así como actuar con actuaciones silvícolas en 50.000 hectáreas.

Además, la Xunta señala que se han aprobado definitivamente la orden de modelos silvícolas que se publicará en el Diario Oficial de Galicia de este viernes, con ampliación de estas guías silvícolas. Junto a esto, avanza la convocatoria de ayudas por importe de 13 millones de euros para acciones silvícolas.