Lago prioriza la dispersión al envejecimiento como clave para Galicia en la financiación

En el complejo sudoku de la financiación autonómica Galicia debe reclamar que la dispersión sea el factor a tener en cuenta para mejorar el reparto de financiación y no tanto el “envejecimiento” dado que la comunidad, a largo plazo, no envejecerá mucho más de lo que lo está mientras que otros territorios –ahora con una media de edad menor– sí lo harán.

Este es uno de los argumentos principales expuestos este miércoles por el representante de Galicia en el Comité de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica y catedrático de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo, Santiago Lago,

Durante su intervención en la comisión sobre la reforma del sistema de financiación autonómica en el Parlamento gallego, este experto defendió además que lo más adecuado para Galicia es apostar por una “reforma” del actual modelo de financiación autonómica pero “no una ruptura”. “Queremos una reforma, no una ruptura, no tenemos un modelo que sea un horror” y, a su juicio, incluso sería “bastante disparatado” exigir el traspaso de impuestos como el de sociedades en un marco en el que el “sistema foral es una anomalía” y no es de “estados contemporáneos”, señaló.

En la segunda jornada de la comisión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que abrieron el martes la profesora de Economía Aplicada de la USC María Cadaval y la senadora y exconselleira de Facenda, Elena Muñoz, Lago tildó el cupo de sistema “absolutamente injusto” y dijo que si se replicase en todas las comunidades dejaría al Estado sin recursos, porque el sistema foral del País Vasco y Navarra “no es un cupo, es un cuponazo”.

En este sentido, el también director del Foro Económico de Galicia señaló que en España “donde tenemos los deberes más importantes es en la gobernanza multinivel” porque, a su entender, en ese campo “estamos muy mal” y ya que “una reforma constitucional no parece razonabble”, lo que parece razonable es “reforzar la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las conferencias sectoriales”.

Esos son los foros en los que se deberían discutir bajo su criterio aspectos relativos a la financiación y que permitan cambiar el actual sistema en el que, remarcó, existe una “arbitrariedad” en el reparto de recursos puesto que a “algunas se les transfiere mucho más de lo que les toca y a otros menos” aunque la comunidad gallega no es de “las grandes beneficiadas ni de las grandes perjudicadas”.

Al respecto, indicó que aunque “debamos avanzar en el campo de la autonomía financiera” porque es “fundamental” hacer “ajustes” no se puede aspirar a una gestión íntegra de los impuestos y tributos porque “en algún caso no nos dejarían, y en otros casos, traería más problemas que ventajas”.

Así las cosas, puso en valor que el Gobierno haya redactado un borrador con las nuevas fórmulas para calcular la población ajustada, que es un punto de arranque pero que, por el momento, introduce “variables de una forma muy discutible”. El experto gallego considera que “está bien” que el borrador no otorgue importancia a variables como el PIB de las autonomías pero, sin embargo, no comparte la postura relativa a los “costes fijos” ya que requeriría de una “misma cantidad para todo el mundo”.

Xosé Díaz reclama “soberanía fiscal plena”. La apertura de esta segunda jornada de comparecencias corrió a cargo de Xosé Díaz Díaz, diputado del BNG entre 1997 y 2005, que reclamó una “soberanía fiscal plena” para Galicia, por lo que demanda un sistema de financiación “asimétrico” para la comunidad, diferente de “otras que no tienen definición nacional”. Asimismo, pidió la creación de un organismo de redistribución vinculado a la renta relativa.

Sobre la actual propuesta del Gobierno, lamenta la “visión parcial” del sistema de financiación al centrarse solo en la definición de población ajustada. Se queja de que el Ejecutivo central no facilite un nuevo modelo con “cuáles van a ser los recursos que financien este sistema y tantas otras cuestiones”. Al respecto, censura un “proceso de recentralización”, en el que las comunidades “cada vez pintan menos”, mientras avisa de que Galicia “puede salir de una manera importante perjudicada” en materia de sanidad y servicios sociales.

Díaz Díaz aseveró que “la población ajustada igual a costes reales es una falacia”, tal y como se ha visto en los últimos “11 años”. Entre otras cuestiones, ha lamentado que en el nuevo modelo “se va a suprimir el impuesto de patrimonio por un gobierno progresista”.