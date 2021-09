Lanzan el mayor estudio sobre el uso de internet de los adolescentes gallegos

La Fundación Barrié y la Universidade de Santiago (USC) presentaron este martes un estudio pionero sobre el uso de internet, videojuegos y adicciones entre los adolescentes de Galicia. José María Arias Mosquera, presidente de la Fundación Barrié, y Antonio López Díaz, rector de la USC, firmaron el acuerdo para poner en marcha ‘Videojuegos, apuestas y adicciones sin sustancia entre los jóvenes y adolescentes gallegos: análisis de la situación actual y claves para la prevención, que estará dirigido por Antonio Rial Boubeta, profesor titular del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la USC. Se trata del trabajo empírico de mayor envergadura realizado hasta la fecha sobre el tema en Galicia. Un estudio pionero que no tiene precedentes de este calibre en ninguna otra comunidad autónoma. Participarán 10.000 jóvenes gallegos de entre 12 y 20 años que se encuentren cursando ESO, Bachillerato y FP en centros públicos, privados o concertados de la comunidad. Se realizará entre octubre y marzo y su objetivo será obtener un mejor conocimiento de esta incipiente problemática e identificar las claves para poner en marcha acciones preventivas adecuadas y adaptadas a la realidad existente.

El estudio persigue no solo conocer y describir con detalle el uso que los adolescentes gallegos hacen de internet, los videojuegos y los juegos de apuestas, sino también entender el “porqué”, incorporando un enfoque cualitativo a través de la colaboración de Focus Groups. El fin es diseñar estrategias de prevención basadas en la evidencia empírica y desde una perspectiva constructiva y comunitaria, que implique también a las familias, al sector empresarial y a las instituciones.

En su intervención, José María Arias, presidente de la Fundación Barrié, señala: “La articulación de una respuesta eficaz e integral al problema debe venir precedida por un conocimiento objetivo y preciso de la realidad social, que tan solo se puede alcanzar mediante la obtención de datos fiables de la prevalencia del problema y la identificación de las variables que están en la base del mismo, los contextos y las motivaciones, así como los perfiles y actores sociales”, explica la fundación en una nota.

En palabras de Antonio López Díaz, rector de la Universidade de Santiago “estamos concienciados da importancia de analizar e previr calquera tipo de práctica que poida derivar en adicción entre a xuventude. Neste caso, no eido dixital están a conformarse escenarios onde se dan as condicións potencialmente idóneas para que as apostas ou xogos en liña poidan supor un problema para a nosa mocidade. O feito de demostrar habilidades, competir e chegar a sentirse gañadores pode supor que unha práctica habitual se converta nunha adicción, polo que é importante observar, de xeito constante, analizar,

detectar perigos, sinalalos e traballar cos colectivos potencialmente máis exposto.

Antonio Rial Boubeta, profesor titular del área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la USC, por su parte, señala que el estudio no pretende en ningún momento demonizar los videojuegos (a día de hoy el principal canal de ocio y entretenimiento de buena parte de los adolescentes gallegos y españoles), sino aportar datos que ayuden a movilizar a las instituciones (comenzando por las propias familias), para velar por un uso saludable y responsable de los mismos.

“El juego constituye, sin lugar a dudas, una de las herramientas más potentes de aprendizaje y desarrollo personal de las que dispone el ser humano. Pero no es menos cierto que un uso intensivo de determinado tipo de videojuegos, a determinadas edades, con determinados contenidos y sin la debida supervisión parental, puede tener serias implicaciones tanto a nivel de salud como de convivencia. Tanto es así que la propia Organización Mundial de la Salud advierte de una nueva forma de adicción, otorgándole un papel prioritario.” En el caso del juego y las apuestas online este investigador gallego reclama un papel más valiente y activo por parte de la Administración en la protección de los menores y un mayor compromiso con la prevención.