Largas colas en las gasolineras y clientes confusos en el primer día con descuento

Este viernes fue el primer día de aplicación del ansiado descuento anunciado por el Gobierno de 20 céntimos por litro de combustible repostado. Con el precio medio del gasoil y de la gasolina superando los 1,80 euros, muchos consumidores esperaron para llenar sus tanques hasta ayer y eso causó auténticos colapsos en las gasolineras gallegas desde primera hora de la mañana, que interrumpían el tráfico habitual en las carreteras de acceso.

“La gente había optado por rellenar muy poco el coche estos días y como lo tenía casi vacío hoy todo el mundo está llenando”, contaba a EL CORREO Esteban Parra, propietario de las estaciones de servicio Los Ángeles Gas, repartidas por Santiago y su comarca. El frenesí era tal que “casi no teníamos tiempo ni para respirar”, aunque “estamos poniendo toda la carne en el asador para poder atender a todos los clientes”.

Con semejante afluencia de vehículos, que llegó perfectamente a duplicar o triplicar, en algunos casos, la de un día normal, Parra se mostraba “un poco preocupado”, pues, de seguir así, “incluso tememos el poder quedarnos desabastecidos”. De momento no es el caso.

Desde las estaciones de servicio Valcarce, en Rianxo, Olga Ramos aseguraba que “estamos haciendo lo que podemos para que todo salga bien sin arruinarnos, pero tienen que pasar un par de semanas para saber qué camino vamos a coger, porque no nos dan explicaciones por el momento”, de manera que “la única opción es seguir trabajando y confiar en que, supuestamente, nos vayan a devolver el dinero mes a mes”.

La afluencia en sus gasolineras también fue muy intensa, algo que ya preveía porque “esta semana los clientes llegaban pidiendo que le echases cinco euros o diez euros, porque te decían que ya volverían mañana o dentro de dos días, cuando entrase en vigor el descuento”.

EL DESCUENTO NO se aplica al PAGO EN MANO. La falta de comunicación por parte del Gobierno ha hecho que este viernes muchos clientes no comprendiesen dónde estaba ese prometido descuento. Y es que mirando los indicadores de precios y los surtidores, no se vislumbraba por ninguna parte. Pero es que la rebaja se aplica en caja, una vez ya se ha repostado.

“Si se repostan 50 euros, se va a pagar a la caja y allí automáticamente sale a pagar 40 o el precio correspondiente, tantos litros por 0,20 céntimos de descuento, viniendo reflejada esa rebaja de forma explícita en el ticket final”, explicaba el propietario de Los Ángeles Gas, que indicaba que este descuento “no tiene nada que ver con los otros de los que gozan los clientes que son socios”.

Por suerte, en su caso, los técnicos se pasaron todo el día del jueves trabajando para tener el sistema informático preparado para aplicar el descuento de inmediato, pero aseguraba que “tuvieron que hacerlo muy rápido, en 24 horas, de un día para el otro”. Estos días eran muchos los gasolineros que se quejaban de que no podían asumir esta tarea, ya que les resultaba imposible modificar los sistemas en tan corto espacio de tiempo.

Incluso para los que sí lo lograron, comenzó siendo “un follón”, porque “hay clientes que tenían sus propios descuentos y ahora el sistema informático no los reconoce porque solo permite aplicar un descuento y no el que tenían habitualmente”, por lo que hay que hacerlo manual.

Además, en Galicia muchos consumidores de combustible están acostumbrados a no bajar del coche para pagar el repostaje, dándole el dinero directamente al profesional que les suministra. Estas personas ahora tendrán que bajar e ir a pagar en caja si quieren que se les aplique el descuento, pues tal y como explicaba Ramos, “no sería viable que el empleado fuese afuera con la TPV, la calculadora y las monedas para hacerle la rebaja”. Así que, pagar en mano significa no beneficiarse de ella.

LAS ESTACIONES DE SERVICIO ESTÁN ADELANTANDO EL DINERO. “Estamos trabajando como esclavos para esos sinvergüenzas (en referencia al Gobierno)”, se quejaba Parra, que afirmaba que “nos han dicho que adelantemos el dinero y nos lo pagarán”, pero la realidad es que “cuando nos metemos en las páginas de Hacienda para poder cubrir el formulario web y que nos adelanten las cantidades, no funciona”.

En su opinión, “lo tenían muy fácil: no cobrar el 21 % de IVA y ya está”, pero les era más fácil “actuar sin sentido común, con palabrería y mentiras y más mentiras”. Y para Ramos, de gasolineras Valcarce, efectivamente, supone “un problema el tema del IVA también dentro del descuento de los 20 céntimos, porque no sabemos si estos incluyen o no IVA”.