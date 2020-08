Las Anpas del área de Vigo acusan a la Xunta de obligar a las familias a "elegir entre educación y salud"

La Federación Olívica de Anpas, FOANPAS, ha acusado este viernes a la Xunta de obligar a las familias a "elegir entre educación y salud", al no garantizar protocolos claros e individuales para cada centro de cara a la vuelta a las aulas, y han constatado que la administración ha "mirado para otro lado" y ha hecho "oídos sordos" a sus reclamaciones.

En una rueda de prensa celebrada en Vigo, varios representantes de Anpas de la ciudad, así como de la propia Federación, han trasladado su malestar porque, cumplido el plazo que le habían dado a la Consellería de Educación, ésta no ha respondido a sus demandas de que cada centro tenga los recursos necesarios para adaptarse a la pandemia, de dotar a los colegios de personal de enfermería, o de superevisar para cada uno de ellos un protocolo de seguridad sanitaria que atienda a sus especificidades.

A ese respecto, han ratificado el 'plante' de los servicios llamados complementarios, como son la gestión de las aulas matinales, los comedores y actividades extraescolares, y han vuelto a insistir en que esos servicios, que "deben considerarse educativos", son responsabilidad de la Xunta, aunque ésta no los asuma.

"No podemos aceptar que nos obliguen a elegir entre la educación y la salud de nuestros hijos. No les importa la presión de no poder conciliar, o que haya gente, como los monitores de estos servicios, que se van a quedar sin trabajar", ha lamentado Pedro Castañón, del Anpa del CEIP Escultor Acuña.

Las Anpas también han denunciado que la administración gallega ha establecido un protocolo "con el que no están de acuerdo ni los que lo hicieron" y ha constatado que, con las medidas propuestas, "no habrá diferencias entre una aula ahora y una de antes de la pandemia", según ha señalado Teresa Carballo, del CEIP Castelao.

En la misma línea se han pronunciado las representantes de las Anpas de los colegios Ría de Vigo y Paraixal que, tras lamentar que la administración ha "mirado para otro lado" en lugar de escuchar a las familias, han acusado a la Xunta de pretender "descargar toda la responsabilidad" de lo que pueda ocurrir en los servicios complementarios sobre las Anpas. "No la vamos a asumir, no aceptamos experimentos, no aceptamos lo de 'empezar a ver como va'", ha advertido Rute Pallarés.

VUELTA EN CONDICIONES DIGNAS

La portavoz de Foanpas, Bertila Fernández, ha subrayado que los niños "tiene que volver a las aulas en condiciones dignas", y ha instado a la administración a poner los recursos necesarios para que haya más espacios, más profesores y todo el material preciso.

"Nuestros hijos no son cobayas. Ésta es una situación muy triste e igual tenemos que tomar otras iniciativas que no van a ser agradables", ha anticipado.

Por su parte, el presidente de la Federación, Miguel Álvarez, ha señalado que las Anpas apuestan por una vuelta a clase plenamente presencial, y con todas las garantías, al tiempo que ha criticado la "propaganda" del gobierno gallego, con visitas a colegios, cuando lo que subyace es una gran "provisionalidad". "La administración debería haberse anticipado. Tienen que 'ponerse las pilas' porque las familias viven una gran incertidumbre", ha sentenciado.