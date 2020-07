Las anpas gallegas le exigen a Educación saber cómo se organizará el próximo curso

Santiago. La Confederación de Anpas Galegas reclaman conocer “cómo se va a organizar el curso que viene, cuáles van a ser los requisitos de espacio, de comunicación, de distribución de aulas, de utilización de instalacións comunes, de entradas y salidas de los centros, de cómo se va a garantizar la seguridad de nuestras hijas e hijos, y de sus familias, en transportes y comedores escolares ya de por sí saturados”.

En este sentido, la Consellería de Educación asegura que “estamos trabajando conjuntamente” con la de Sanidade en la elaboración de un documento para organizar el curso escolar que “responda a la realidad del sistema educativo gallego” y anuncia que “una vez que esté finalizado, daremos cuenta del”.

Se quejan desde la organización que preside Fernando Lacaci de que durante los más de tres meses pasados desde el 16 de marzo (cuando se suspendió la docencia presencial) hasta el 19 de junio (en que acabó el curso para la enseñanza no universitaria) “la Consellería solo estuvo presente para culpabilizar a otros agentes de su propia incapacidad”. E insisten en un duro comunicado: “Ni tomó decisiones, ni organizó alternativas, ni proporcionó a direcciones y profesorado de los centros las imprescindibles instrucciones” para rematar el curso.

Después de recordar el “enorme” trabajo de alumnado, familias y profesorado durante esa etapa, vuelven las anpas a la carga para gritar el “abandono” de buena parte de los estudiantes, la “desatención absoluta” a las personas con necesidades especiales de apoyo educativo y el aumento de la brecha socioeconómica provocada por la “inutilidad de nuestros gobernantes educativos”.

Pero también recuerdan que el próximo curso ya no hay excepción sanitaria, va a comenzar con el alumnado dentro de las aulas, con clases presenciales y con “una inseguridad por parte de los que realmente somos la enseñanza pública gallega: el alumnado, las familias y el personal docente”.

Insisten en que tienen derecho a saber de qué manera el departamento que dirige Carmen Pomar tiene planificado cómo va a atender al alumnado en centros escolares “masificados, con ratios por aula absolutamente desbordados después de años y años de recortes innecesarios, con intalaciones con un mantenimiento insuficiente y unos presupuestos constantemente a la baja”.

Este curso remató “en falso”, se quejan con rotundidad. Esa es la razón por la que creen, como ya dijeron hace meses los principales agentes educativos, hay que entender que “el curso finalizó el 13 de marzo pasado y que el próximo tiene que comenzar ahí mismo, donde paró” para garantizar el éxito de los chicos.

Se quejan las anpas que las respuestas a sus preguntas son siempre las mismas: “No hay nada hecho, no hay nada previsto, no hai un plan A, un B o un C, no hay organización, ni instrucciones, ni ideas; no hay más que estrategia de inaccións, parece que piensan que no haciendo nada no se equivfocan, pero és falso: se equivocan de lleno”. CHARO BARBA