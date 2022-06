Las denuncias por violencia machista aumentan en Galicia un 18 % en el primer trimestre de 2022

Los juzgados gallegos recibieron el primer trimestre de este año 1.695 denuncias por violencia de género, un 18,2 % más que en el mismo periodo de 2021, cuando se presentaron 1.434. La gran mayoría (1.283) llegaron a los juzgados a través de atestados policiales con denuncia de la víctima.

Aumentó también el número de mujeres que aparecen como víctimas, pues en ese periodo se contabilizaron 1.616, frente a las 1.434 de 2021, lo que supone una subida del 12,7 %. La tasa de violencia de género –mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres– en Galicia se situó en 11,6, la segunda más baja del Estado –cuya media fue de 16,7–, solo por detrás de Castilla y León (10,6).

Si la comparativa la realizamos con respecto a 2019, las denuncias descendieron y las víctimas aumentaron. El primer trimestre del año previo a la pandemia se presentaron 1.736 denuncias, un 2,4 % más que en el mismo periodo de 2022. Con todo, se contabilizaron 1.520 víctimas, un 6,3 % menos que entre enero y marzo de este año.

Los distintos órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) dictaron en el primer trimestre 561 sentencias, de las cuales 472, es decir, el 84 %, fueron condenatorias.

Según los datos estadísticos hechos públicos este lunes por el Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), en Galicia descendieron un 11,1 % los casos de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar. En el primer trimestre de 2022 optaron por esta opción 88 mujeres, frente a las 99 que lo hicieron en el mismo periodo de 2021.

Además, durante esos tres meses se solicitaron ante los juzgados de violencia sobre la mujer 452 órdenes de protección, un 21,8 % más que en las mismas fechas de 2021, cuando se demandaron 371. De ellas, fueron acordadas 322 (el 71 %), frente a las 232 de 2021.

En los juzgados de guardia sin competencia en violencia sobre la mujer se solicitaron 116 órdenes de protección, lo que supone un aumento interanual del 27,5 %.

En el primer trimestre de este año los juzgados de menores ajuiciaron a una persona por delitos relacionados con violencia sobre la mujer, mientras que el año anterior fueron juzgados en el mismo periodo dos menores por procesos de violencia de género.

Los datos relativos a las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, que reflejan las modificaciones legales introducidas en la Lei Orgánica de protección integral á infancia e a adolescencia fronte á violencia, reflejan que entre enero y marzo los órganos judiciales gallegos adoptaron 50 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 733 % más que el año anterior, cuando se adoptaron seis.