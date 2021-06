Las gestoras de desechos recogieron en Galicia 36 KG cada segundo

Pontevedra. “Es inexplicable que a estas alturas todavía haya gente que crea que es más conveniente tirar un sofá en medio del monte que dejarlo al lado de un contenedor y llamar al concello para que lo recoja. No me cabe en la cabeza, no alcanzo entender porqué se hace pero se hace, muchísimo, es increíble”, remarca Indalecio Bastos, presidente de la comunidad de Matamá, entidad que colabora con Libera en las diferentes campañas que organiza, pero que también desarrolla una gran labor “forestal y de restauración del monte”.

Bastos, quien realiza la anterior declaración ante los residuos que recientemente encontraron en la VG-20, cerca del bosque, confía en que los medios de comunicación lleguen hasta los responsables del vertido, así como los restantes insolidarios que ensucian nuestra naturaleza, con el objetivo de que cedan.

“Sacamos una televisión, muebles de salón y un montón de trapalladas. Y mucho que quedó porque no está a nuestro alcance, escombros que hablamos a lo mejor de cinco metros cúbicos, o sea muchísimo”, manifiesta. Todo ello lo hicieron como parte de su apoyo al proyecto Libera, aunque la comunidad de Matamá se centra además en reconstruir los bosques.

Hace un par de años crearon una laguna artificial que ahora alberga vida, llena de “ranas, tritones, libélulas y pájaros”. Asimismo, están restaurando un cómputo de 20 hectáreas de monte comunal en el que no plantan ni pinos ni eucaliptos, “la otra basuraleza” a sus ojos, únicamente especies autóctonas. Cuentan con más de 50 especies y unos 12.000 árboles.

Para ello, tienen la ayuda de SEO/BirdLife y Ecoembes. “Libera ayuda en forma fundamental en esto, porque esto vale dinero”, indica Bastos, recordando que es vital “reconstruir la naturaleza”, pues “hubo un tiempo en el que se estuvo, no destruyéndola, pero sí aprovechándose de ella hasta el infinito”.

“En nuestros montes había canteras por todas partes (...) en Matamá las hemos tapado, hemos restaurado los terrenos para volver a plantar, hemos echado hierba porque (incide) la tierra estaba muerta totalmente de tanto trabajo de cantería y tras los incendios más. Ahora vuelve a surgir el bosque”. ramiro ponte