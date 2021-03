Las mujeres gallegas no renuncian en pandemia a reivindicar el 8 de Marzo

• EL CONCELLO CORUÑÉS llamó a participar con “propuestas diferentes” y presentó un programa de actividades que se extenderá hasta el próximo 23 de abril bajo los lemas A Coruña, a por todas y Mujeres sin límites. La concejala Yoya Neira apoyó las palabras de la alcaldesa, Inés Rey, de no participar en manifestaciones o concentraciones.

• LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO celebrará su acto institucional el martes 9, un día después de la efeméride, con la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria. También se reconocerá la trayectoria en favor de la igualdad de género del Grupo de Estudos Audiovisuais.

• LA FEGAM, con el hashtag concellos galegos, promotores de igualdade, asegura en su manifiesto que “cara a este oito de marzo a ONU emprega a pandemia como claro exemplo do valor das mulleres no futuro da humanidade, pero tamén como evidencia da persistente discriminación e vulnerabilidade que sofren por mor do seu xénero”.

• EL ALCALDE DE PONTEVEDRA, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, aseguró que si las concentraciones que se convoquen se celebran con medidas de seguridad, se deben de permitir porque “no hay que ser talibán”. Lo dijo tras el despliegue de una lona conmemorativa del 8-M en la fachada de la Casa Consistorial.

• LUGO celebrará el día iluminando de violeta la fachada de la Casa Consistorial todos los días desde ayer y hasta el 20 de marzo. A Mosqueira se suma también al encendido proyectándose en el monumento la marca de la ciudad Mulleres con Forza, creada por el Concello de Lugo, con la que se simboliza en la Muralla la fortaleza de la mujer.

• LA FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA reivindica la igualdad con motivo del 8-M y asegura que en el equipo profesional de la entidad las mujeres representan el 78 por ciento de la plantilla. Durante todo el año lleva a cabo programas integrales en los que se ofrece asesoramiento legal, psicológico, orientación laboral y apoyo social inmediato.