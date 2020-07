Las rupturas matrimoniales bajan en Galicia un 22,2 % entre enero y marzo

A Coruña. EFE. Las rupturas matrimoniales (separaciones y divorcios) han disminuido en Galicia un 22,2 % en el primer trimestre del año, cuando se presentaron 1.259 demandas de divorcio y separación frente a las 1.618 del año pasado.

Estos datos correspondientes al primer trimestre de 2020, que como consecuencia de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma se contabilizaron solo hasta el 14 de marzo y no hasta el día 31, muestran bajadas interanuales en todas las formas de disolución matrimonial, informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por cada 10.000 habitantes en Galicia se contabilizaron, en el primer trimestre del año, 5,4 demandas, frente a las 5,7 de media estatal.

Bajaron tanto los divorcios consensuados (de 846 a 668, un 21 %) como los no consensuados (de 709 a 549, un 22,6 %), así como las separaciones consensuadas (de 44 a 30) y las no consensuadas (de 19 a 12, un 36,8 % menos).En este periodo no se registró ninguna petición de nulidad matrimonial.

Asimismo, en los tres primeros meses del año hubo un descenso interanual de los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, así como de los de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio.

Entre el 1 de enero y el 14 de marzo se iniciaron 150 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 10,7 % menos; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas pasaron de 439 a 429, un 2,3 % menos.

Los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales bajaron de 225 a 214, un 4,9 % menos; y hubo 294 demandas de modificación de medidas no consensuadas (320 el año pasado), lo que representa una bajada interanual del 8,1 %.EFE