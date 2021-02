Licitaciones para sacar del olvido a la línea férrea de Lugo-Ourense

··· Pese a todas estas obras de mejora en el eje ferroviario Lugo-Ourense, seguirá en el vagón de cola de la modernización del tren en Galicia. Desde la Xunta, según señalaron en su día, lamentan el incumplimiento por parte del Gobierno de España con su compromiso de la llegada de la alta velocidad a Lugo, cuyas primeras obras no podrán estar en servicio hasta 2024. El acuerdo adquirido con Galicia pasaba por poner en servicio la modernización de la línea Lugo-Monforte-Ourense en 2020.

··· En la actualidad no se ejecuta ninguna obra destacada de las planeadas para ese eje ferroviario con el fin de acortar tiempos de viaje entre Lugo y Madrid. Desde la Xunta recordaban que la renovación de la vía y el nuevo túnel de Oural, de acuerdo con los plazos fijados de contratación, no empezarán antes de finales de este año y no estarán finalizadas, si todo va sin problemas, hasta 2024.