Llega a Galicia un nuevo frente que traerá lluvias

Comienza el mes de agosto y todo parece indicar que el tiempo de verano no acaba de arrancar del todo. Un día nos levantamos con sol y unas temperaturas acordes a la época estival y al día siguiente las nieblas y las nubes marcan la jornada. Así, muchos gallegos se preguntan cuál es la explicación meteoróloga. Muchos no son optimistas y ya no confían en que la situación mejore.

Tras un domingo de notables precipitaciones en gran parte de la Comunidad, que fastidiaron los planes a los que comenzaban sus vacaciones, este lunes Galicia recuperó transitoriamente la influencia anticiclónica. La presencia de nubes matinales se fueron deshaciendo quedando una tarde de cielos poco nublados en general. Las temperaturas también experimentaron un ligero ascenso con respecto al fin de semana.

Sin embargo, esta tendencia no se mantendrá y se espera lo peor para lo que resta de semana.

Este martes será un día en transición en la Comunidad en el que se irá perdiendo la influencia de las altas presiones con la llegada de un frente a primeras horas de la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

Las nubes matinales se irán deshaciendo y los cielos quedarán poco nublados o despejados, con algunas nubes de tipo alto. Con el avance de la tarde aumentarán las nubes al noroeste donde se producirán lluvias débiles.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente mientras que las máximas ascenderán ligeramente. En Ourense se espera llegar a los 30 grados, mientras que en el resto de las siete grandes ciudades gallegas las máximas se situarán entre los 22-24 grados.

La inestabilidad continuará a lo largo de la semana. Nos esperan días nubosos, con predominio de nubes bajas, brumas matinales, lluvias débiles y chubascos dispersos, más en la mitad occidental, siendo menos hacia el sur. En lo referente a las temperaturas no habrá grandes cambios con respecto a las últimas semanas y serán moderadas.

AGOSTO ARRANCA MÁS FRESCO DE LO HABITUAL en toda españa. Tras el descenso de las temperaturas de este fin de semana, siendo en buena parte del interior peninsular muy bajas para la época, las temperaturas se recuperarán en los próximos días, alcanzando el jueves o el viernes valores más propios del verano, según informó el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Resulta sorprendente ver que en numerosos puntos de la mitad norte peninsular, este primer fin de semana de agosto las temperaturas mínimas fueron muy bajas, entre 5 y 10 grados inferiores a lo propio para la época del año.

Sin embargo, las temperaturas se recuperarán esta semana, alcanzando valores propios del verano. Subirán en el área mediterránea el miércoles. Se superarán los 36 grados en el Valle del Guadalquivir e interior del sureste.

El jueves la subida de las temperaturas será general, más notable en el Cantábrico y Cuenca del Ebro, con máximas en torno a los 35 grados. En el Valle del Guadalquivir se superarán los 38 grados.

Y en Galicia: ¿Llegará el sol y el calor, y se mantendrá a lo largo de varias jornadas? Una respuesta que hasta los meteorólogos desconocen.