Llega la operación de tráfico más atípica para el verano del covid-19

La incertidumbre se nota en la Dirección General de Tráfico (DGT) con vistas a su operación especial de verano, que comenzará este viernes y, tras cuatro fases, concluirá el lunes 31 de agosto. Agentes de la Guardia Civil, radares, cámaras, helicópteros realizarán su labor, que debe ser complementada con la prudencia y la responsabilidad ciudadana, más que nunca, en una situación especial tras la pandemia en recesión.

El año pasado fueron al final 91 millones (44 en julio y 47 en agosto) los desplazamientos habidos en España, y en Galicia se alcanzaron los 10 millones (el 11% del total), “Pero este año va a ser muchísimo más complicado, no nos vamos a lanzar a hacer una previsión de cuál va a ser el número de desplazamientos que se van a realizar estos meses”, aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación celebrada en la DGT.

Acompañado por el director general de Tráfico, Pere Navarro; y el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, el ministro, comentó que se está recuperando el volumen de tráfico de antes de la pandemia, si bien aún hay un 20% menos de desplazamientos con respecto al año anterior en mismas fechas. A finales de marzo y en las primeras semanas de abril el retroceso llegó al 80% de lunes a viernes y hasta un 90% en fines de semana.

El pronóstico elaborado por la DGT para este verano es que predominarán las salidas de fin de semana y de corta duración, así como un incremento de los desplazamientos en los accesos a grandes núcleos urbanos en busca de actividades de ocio en las inmediaciones de las ciudades, es decir, viajes de ida y vuelta en el día a lugares próximos a las urbes.

AÚN HAY MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE CUMPLIR. “Va a ser una Operación verano distinta, un verano especial para todos”, expresó Grande-Marlaska, quien advirtió que todavía hay medidas restrictivas y de responsabilidad que condicionarán el comportamiento de los ciudadanos y, por tanto, los desplazamientos por carretera.

La operación especial del verano de la DGT constará, como es habitual, de 4 fases: la primera, la llamada de salida, se desarrollará entre el viernes 3 al domingo 5 de julio; la segunda la del cambio tradicional de turno irá del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto; la tercera, del puente más festivo del año en España será del viernes 14 al domingo 16 de agosto; y la cuarta o retorno, del viernes 28 al lunes 31 de agosto.

MEDIOS DE CONTROL. Durante estos dos meses funcionarán todos los medios disponibles de la DGT. Son los 764 radares fijos, 548 radares móviles, 12 helicópteros, 216 cámaras de control, 11 drones y 15 furgonetas camufladas. Además, se incrementarán los controles de velocidad, alcohol y drogas.

Asimismo, durante los dos meses en que durarán el dispositivo se realizarán las tres campañas de vigilancia habituales: sobre velocidad, sobre motos y la relacionada con el alcohol y drogas, retomando así el calendario anual que había sido suspendido durante el Estado de Alarma.

PRECAUCIÓN AL VOLANTE. Por ello, Marlaska hizo un llamamiento especial a la sensatez. “Las ganas por recuperar la nueva normalidad no pueden llevarnos a cometer imprudencias, ya que suelen acabar en accidentes, y si superamos la fase más aguda del coronavirus no podemos estropearlo en la carretera, porque este país no puede soportar más muertes”, dijo.

“Llevamos tres meses sin conducir y eso nos preocupa”, alertó el ministro, quien avisa: “Perder el recuerdo de mantener esa costumbre de responsabilidad”, puede llevar a conducir con velocidad excesiva al confundirlo con haber “recobrado la libertad”.