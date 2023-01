Lorenzana califica de desleal o protocolo “pantasma” de Vox

A conselleira do Emprego e Igualdade da Xunta, María Jesús Lorenzana, sinalou que o protocolo “pantasma” presentada por Vox en Castela e León para evitar os abortos é “unha cuestión política e bastante desleal, por dicilo suavemente”, e engadiu que “o único que fai é dividir” nunha área na que debe haber “unidade de acción” á marxe de “ideoloxías”.

Así o trasladou onte na reunión do pleno do Observatorio Galego dá Violencia de Xénero, onde quixo facer un chamamento á unidade de acción de todos os gobernos e poderes públicos na resposta contra as violencias machistas, unha labor quenon finaliza ate conseguir “vítimas cero”, indicou.

Lorenzana advertiu, neste senso, que o protocolo de Vox “non ten contido real” e que só contribúe a “dar máis impulso ás idoelogías” que xeran fragmentación dentro do feminismo. Neste contexto, advertiu de que Vox está “a empezar a gobernar” e engadiu que “cada un se retrata coas cousas que fai”.

“Hai que lanzar unha mensaxe de unidade respecto de determinados temas de estado como sociedade europea e avanzada; unha mensaxe clarísimo con respecto ao feminismo e o que significa, que é a loita pola igualdade, sen dubidar xerando fragmentación”, pediu.

“Quero trasladar con rotundidade a mensaxe da necesidade de unidade de todos os gobernos, de todos os poderes públicos, dos axentes sociais e de toda a sociedade na loita contra a violencia de xénero, con independencia de ideoloxías”, remarcou.

E reivindicou, na mesma liña, a mellora do sistema de cogobernanza para lograr articular unha resposta interinstitucional integral, eficaz e coordinada de todas as institucións con competencias na materia, principalmente no ámbito educativo, sanitario, social, policial, xudicial e de atención integral especializada.

Neste senso, fixo alusión ao Pacto de Estado contra a violencia de xénero como un marco fundamental na loita pola igualdade. Salientou que o Pacto “se está renovando” a petición de Galicia, que tamén “votou a favor dun catálogo de servizos mínimos”. Queda pendente, recalcou, a distribución de fondos para as comunidades autónomas para poder executalo.

“O que imos reclamar é que se teña en conta para Galicia a dispersión territorial e o número tan elevado de municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes que ten a comunidade autónoma. Igual que estamos a apoiar o Pacto, non imos apoiar unha repartición de fondos no que Galicia salga discriminada por razón desa distribución e desa estrutura territorial”, agregou.

“Galicia, a día de hoxe, e grazas aos fondos do Pacto de Estado puxo en marcha moitísimos servizos nos que somos pioneiros”, agregou a conselleira, quen puxo como exemplo o centro para mulleres vítimas da violencia de xénero posto en marcha na Mariña de Lugo e os programas con menores agresores.

Actualización do Protocolo de coordinación institucional. Asemade, no pleno a Conselleira do Executivo galego fixo refencia ao Protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte á violencia de xénero en Galicia, nado hai seis anos como unha resposta á demanada de colaboración entre distintas áreas profesionais implicadas na loita contra contra esta lacra: xurídica, sanitaria, social, educativa e seguridade. Así, a titular de Igualdade apostou na reunión pola súa actualización para incorporar o novo marco lexislativo e outros documentos de traballo institucional.

No Pleno informouse, por outra banda, da creación dun subgrupo de traballo dedicado ao estudo da violencia sexual. Respecto diso, iniciouse xa o procedemento para nomear ás persoas integrantes, que levarán a cabo a análise desta problemática para tentar configurar unha resposta idónea ante o preocupante incremento dos casos.

Galicia creará outro grupo de traballo que enfrontará trátaa e outras formas de explotación sexual en contextos de prostitución, dando cumprimento ás previsións do I Plan contra trátaa con fins de explotación sexual, aprobado polo Consello dá Xunta de Galicia o pasado agosto. Están convocados a participar no mesmo, ademais das entidades do Observatorio, representantes de diferentes departamentos do Goberno galego, persoas asesoras expertas e entidades da Rede Galega contra a Trata.