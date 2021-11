Los casos vuelven a superar el millar, algo que no sucedía desde finales de septiembre

Santiago. Galicia ha emitido ya más de 2,1 millones de certificados covid. En concreto, 2.149.567, la inmensa mayoría correspondientes a haberse vacunado (2.070.953). Otros 48.833 fueron resultado de prueba diagnóstica negativa y 29.781 acreditativos de haber superado la enfermedad. Estas cifras son ahora, si cabe, más importantes, pues una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dé su autorización, los visitantes a los hospitales de la comunidad gallega deberán presentar este documento previa entrada.

Al respecto, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este sábado que esta utilización del pasaporte en los centros hospitalarios “aportará seguridad”, recordando que la pandemia “no ha desaparecido”.

Así, en una visita al ayuntamiento de Marín (Pontevedra), Rueda destacó que la nueva medida no debería encontrarse con obstáculos por parte del TSXG para su implementación, porque “está en línea con otros supuestos autorizados”. Por ello, aunque confirmó que la petición de autorización se realizará “inmediatamente”, no concreto plazos por el momento.

Asimismo, el vicepresidente también se pronunció sobre el aumento de la incidencia del virus en la comunidad. “Gracias a la vacunación, seguro, los efectos no son los que se producían hace meses, pero sigue habiendo contagios, por lo que no podemos olvidar que el virus sigue circulando”, apuntó. Además, Alfonso Rueda indicó que sería “un error” pensar que lo que pasa en otros lugares (el incremento de casos que se está evidenciando desde hace semanas en Europa) no le afectará a Galicia. “Otra cosa es que nos coja mejor preparados desde el punto de vista sanitario”, aseguró.

En esta línea, el vicepresidente hizo un llamamiento a ser prudentes y tomar medidas. “Todos buscamos no dar pasos atrás. Hay que recordar que si se cuida cada uno, nos cuidamos todos. A veces se ven imágenes de gente que parece olvidarlo”.

Y la mejor protección, en estos momentos, pasa por la vacunación, que ya ha llegado al 93,6 % de la población diana y al 85,09 % de la general, tras la administración de otras 11.708 dosis, 349 para completar pautas. á.p.