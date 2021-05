Los cinco centros Quérote realizaron más de 5.000 asesoramientos en 2020

Los centros Quérote+, dependientes de la Dirección Xeral de Xuventude, llevan funcionando desde el año 2006. Su función es prestar asesoramiento y dar un servicio psicosocial dirigido a la población juvenil gallega, de entre 14 y 30 años. Actualmente hay cinco centros Quérote, en las ciudades de A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense y Vigo, especializados en todos los casos en temática de sexualidad, imagen corporal, autoestima, conductas adictivas y convivencia, tanto en el plano físico como virtual.

Aunque para la población general pueden resultar bastante desconocidos, para sus grupos diana no lo son tanto, ya que en muchos casos son los propios centros de educación secundaria los que, mediante la realización de talleres con sus técnicos y especialistas, se los dan a conocer a los jóvenes.

Este es un servicio confidencial, gratuito y anónimo. De hecho, como explica Paula Fernández Rico, trabajadora social en el centro de Santiago y coordinadora de todo el servicio gallego, “no tenemos historias, no cogemos datos personales”.

Ahora más virtual Quizá esta sea una de las razones por las que estos centros han seguido a pleno funcionamiento en medio de la pandemia. En 2020 realizaron más de 5.000 asesoramientos, aunque hayan tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Así, ahora siguen atendiendo de modo presencial, método que eligieron en el 34 % de los asesoramientos, pero la vía telefónica ganó terreno hasta el 37,7 %. También habilitaron un servicio de mensajería a través de WhatsApp, con el 14.5 % de las consultas. En línea fueron el 13.2, y por videollamada, un 0.35 %. Es decir, las consultas a través de medios no presenciales supusieron el 65 % de las recibidas el año pasado.

Temáticas Los temas más consultados habitualmente son los relacionados con la sexualidad (identidad, orientación, gestión de la pareja, emocional, protección de embarazos, prevención de infecciones de transmisión sexual, y asesoramiento y derivación en caso de interrupción voluntaria de embarazo. También la imagen corporal y la autoestima es muy consultado , así como la prevención de adicciones, hábitos de vida saludable, uso responsable de las redes sociales, habilidades sociales, entre otros.

Fernández explica que con el coronavirus en los cinco centros advirtieron un cambio en la temática de consulta. Así, la ansiedad, la falta de motivación y la desesperanza por falta de expectativas de futuro pasaron a un primer plano. Indica que aunque la opinión general crea que no tienen estos problemas, “la juventud también lo está pasando mal. Se asocian con bienestar pero hay mucho joven sin apoyo familiar, por ejemplo en temas de orientación o identidad sexual”.

Sus consultas duran entre 20 minutos y una hora y en ellas, aunque en principio pregunten por temas relacionados con la sexualidad “rascamos para ver qué hay detrás. Damos importancia a sus necesidades”. Relata que “este es un trabajo muy agradecido”, porque a veces solo les hace falta hablar y escuchar al especialista para darse cuenta de la solución.

En los cinco centros Quérote Máis en funcionamiento, trabajan 11 personas. Dos en A Coruña; cuatro en Santiago, en Ourense dos, en Vigo otros dos y en Lugo solo uno. Son trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales que, además, cursaron un máster en sexualidad.

La coordinadora del servicio asegura que son en muchos casos “una entrada a todos esos servicios donde la gente joven no se siente identificada o no tiene facilidad de acceso, como salud mental o servicios sociales. Así que tener acceso a un trabajador social o una psicóloga sin necesidad de una cita a largo plazo y accesible” es un plus para acceder al servicio. El 26 % eran de entre 14 y 18 años, el mismo porcentaje que el grupo de edad de 19 a 22 años. De 23 a 26 el 14.3 %, entre 27 y 30 años, el 9.3 % de sus consultas y de las de 30 años, el 21 %.