Los Franco piden retirar los bienes muebles del interior del pazo Meirás

ESCRiTO. La familia Franco envió un escrito al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que piden retirar “todos los bienes muebles” que se encuentren en el interior del Pazo de Meirás y que han quedado depositados en manos de la Administración General del Estado. En la misiva, la procuradora de la familia solicita la devolución de estos bienes o, al menos, la de todos aquellos que se consideren “de estricto uso personal”, y no aporten a la significación del inmueble como Bien de Interés Cultural y su retirada no comprometa los posibles usos definitivos del inmueble. Se trata de una respuesta al documento de la Dirección General del Patrimonio del Estado, en el que establecía que se puede entregar a los herederos del dictador “todos los electrodomésticos” del Pazo de Meirás, así como todos los bienes contenidos en el inmueble “que no estén incluidos en el inventario” realizado por la Xunta.

Los Franco consideran que esa autorización de retirada “habría de hacerse extensiva a todos y cada uno de los bienes muebles existentes en el inmueble y, por ende, a todos los detallados en el inventario”. Así, aseguran que la resolución que nombró al Estado depositario de los bienes no acordaba “el depósito de todos los enseres sin más”, si no que se hizo precisando que los Franco tenían derecho a que se les autorizase la retirada de todos aquellos bienes que nada a portasen al BIC. EFE