Los grandes retos de Feijóo: la unidad y la reconquista del votante de centro

1- Sin duda, el reto principal de Feijoó al frente del Partido Popular será recuperar la unidad del partido. Una vez conseguido esto tendrá que consolidarse como candidato a la Moncloa y, por último, se enfrentará a la ardua tarea de recuperar a los votantes que se han ido a la formación deSantiago Abascal.

2- Considero que es muy complicado. Feijóo lo va a tener difícil porque se queda sin plataforma institucional y tendrá por tanto que hacer un sobreesfuerzo de presencia social y mediática que a veces funciona y a veces no. Es un problema serio y una ventaja para Sánchez.

3- Bueno, aquí en Galicia lo hizo ¿no? Lo que pasa es que en Galicia Feijóo desarrolló una estratégia que impidió la entrada de Vox. Claro, ahora el problema que tiene a nivel estatal es diferente porque Vox ya está dentro.

Entonces yo creo que no es tanto una cuestión de que le atraiga o no la figura de Feijóo al votante de derechas si no de si lo ven con posibilidades reales de derrotar a Sánchez. Si ven esas posibilidades, el votante de derechas, como cualquier votante racional, concentrará el voto en Feijóo y por lo tanto en el PP.

4- Opino que sí, creo que esa es la idea y el plan original. Considero, que con la llegada de Feijóo a Génova vamos a poder ver lo que habría sido el Partido Popular si en su 19º Congreso extraordinario no hubiese salido elegido Pablo Casado y en su lugar hubiese sido elegida Soraya Sáenz de Santamaría. ¡Vuelve el marianismo!

5- Sinceramente, no tengo ni idea, yo creo que no lo sabe ni Feijóo. Porque si lo supieran en el PP actualmente ya lo sabriamos todos y llevarían días preparándonos para recibir al elegido. Y creo que no lo saben porque es una cuestión difícil. Porque realmente no hay ningún perfil que pueda ofrecer todo lo que ofrecía Feijóo, por lo menos en este momento.

6- Claro que influirá, aunque en realidad creo que va a depender mucho de quién se quede como su sucesor. De entrada perdemos a un presidente que tenía muchísima relevancia a nivel nacional y que todo lo que decía sobre política estatal era noticia. Dudo mucho que, por lo menos en los primeros tiempos, su sucesor consiga ese mismo impacto.

7- Pues sinceramente creo que si faltara más para la celebración de las elecciones generales sí, pero a año y pico de unas elecciones y a poco más de un año de unas municipales y autonómicas, lo veo complicado.

Considero que no es complicado únicamente por el PP, actualmente veo también complicado que el Partido Socialista esté por la labor de llegar a acuerdos con los populares.

8- Me temo que lo va a prolongar, como él mismo anda diciendo, como mínimo hasta mayo. Pero en mi opinión debería dimitir, su tiempo como presidente de la Xunta ya ha acabado y debería renjunciar en el momento mismo en el que se celebre el congreso y sea proclamado presidente del PP... Pero me temo que no lo va a hacer, y creo que es un mal final para alguien que ha sabido ser muy institucional como presidente de la Xunta. No se puede ser jefe del Ejecutivo gallego y presidente del Partido Popular al mismo tiempo, es más incompatible incluso que ser presidente de la Xunta y ser presidente del PP. ¡Si eso es incompatible de acuerdo con los estatutos del partido, cómo va a ser compatible ser presidente de la Xunta y ser presidente del PP nacional!