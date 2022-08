Los indicadores de la sequía en Galicia son peores que los de 2017 a estas alturas del año

Santiago. Una de las comunidades más afectadas por la sequía es Galicia, lo que ha llevado a una serie de ayuntamientos a aplicar restricciones como cerrar los grifos de lavapiés y duchas en las playas, prohibir el relleno de piscinas, el baldeo de las calles o los lavados de coches.

En concreto, en el ayuntamiento de Sanxenxo han tomado la decisión de cerrar la piscina municipal y la prohibición de regar los campos de fútbol con aguas de la red municipal. “Tenemos seis campos, cuatro de hierba artificial que sólo se regarán cuando haya partido y dos de hierba natural que en este caso se abastecen de los propios pozos que tienen”, comenta a EL CORREO el alcalde Telmo Martín González.

Asegura que son paradas temporales. “Si sube el caudal del Lérez esperamos poder eliminar las restricciones lo antes posible aunque no calculo que sea antes de la segunda quincena de agosto”, dice.

Sanxenxo no puede permitirse no tener agua en verano. “Hemos conseguido ser el primer destino turístico del norte de España en pernoctaciones gracias al esfuerzo de todos los que se dedican al turismo y eso no podemos tirarlo ahora por la borda. Tampoco nos gustaría tener que imponer medidas más estrictas”, añade.

La falta de agua que deja la sequía en la provincia de Lugo es más acuciante en la parte sur, hasta el punto de que en el municipio de Ribas de Sil algunas parroquias que tienen aguas vecinales han necesitado camiones cisterna para abastecerse. El alcalde, Miguel Ángel Sotuela, reconoció que hay escasez de agua en general aunque de momento no tuvieron que cortala .

Tienen agua de un arroyo, que bombeaban en verano para una estación depuradora de un pozo al lado del río para la traída. “Este año ha bajado muchísimo el nivel del río Sil, y aunque por ahora no hay escasez recomendamos que haya un consumo moderado porque sino podemos llegar a tener problemas”, señala.

En el ayuntamiento ourensano de Baltar se enfrentan a una circunstancia especial que nunca se vivió hasta el momento.”Este fin de semana celebraban una fiesta popular donde hay competiciones y juegos en la playa fluvial que no se van a poder hacer porque el río está seco”, cuenta el regidor José Antonio Feijóo.

Además están preocupados porque las traídas de todos los pueblos están bajando de nivel y en algunos se llegó a restringir el horario del uso del agua. Tenemos un pueblo que solo puede usarla cuatro horas al día”, manifiesta. l.rey