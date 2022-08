Los mayores afrontan la soledad consumiendo más medicamentos

Un 16,4 % de los hogares españoles están formados por personas que superan los 65 años, según datos del INE. De este porcentaje, 2,3 millones viven solos. En Galicia existen 250.482 hogares compuestos por personas de 65 o más años, lo que supone el 23,44 % del total de hogares gallegos. Además, son 126.600 los mayores que viven en situación de soledad, de los que 92.200 son mujeres (el 72,8 %) y 34,400 son hombres (27,2 %), según datos del IGE. Del total, 49.000 lo hacen de forma no deseada, lo que es un efecto secundario del aumento de la esperanza de vida que se sitúa en 83,8 años. La provincia de Lugo se lleva la palma pues allí un 23 % de los mayores de 65 años viven solos, lo que supone 37.400 personas. Le sigue de cerca la de Ourense, donde el porcentaje supera el 22 %. Estas cifras hacen que, en la comunidad gallega, se relacione con facilidad la vejez con la soledad.

Mayor consumo de fármacos, más bajas laborales... son algunas de las consecuencias de no atender la soledad no deseada con políticas preventivas y que aborden de frente estas situaciones que afectan al 12 % de la población en España y que, además de las consecuencias emocionales y personales, tienen un alto coste económico.

Algunos países como Canadá o Reino Unido ya han empezado a actuar frente a la soledad, planificando campañas y otras políticas específicas para combatirla, e incluso han medido el coste económico de no atenderla: en torno a 10.000 euros por persona y año, en el caso británico.

Si no nos tomamos en serio la soledad no deseada, ¿puede ser una enfermedad grave para la sociedad? “Sin duda”, explica la presidenta del Observatorio Contra la Soledad no Deseada, Matilde Fernández.

“De tristeza pasaría a depresión, de soledad a aislamiento y los aislamientos y las soledades muy profundas de las personas acaban a veces con muertes de personas que viven solas; en una sociedad civilizada no podemos permitir enterarnos tarde y mal de la muerte de unos vecinos”, lamenta Fernández.

El observatorio, que arrancó el pasado mes de abril con el impulso de la Fundación ONCE y el apoyo de las principales entidades sociales, trabaja en la elaboración de esa factura de la desatención.

“Esperamos tener a finales del año ese coste de no atender la soledad, nos lo han requerido departamentos de economía de varias universidades; hay cosas que se pueden medir bien en el campo de gasto sanitario y de las bajas laborales, y eso implica costes de desempleo y de prestaciones”, señala la ex ministra socialista de Asuntos Sociales y Bienestar Social entre 1988 y 1993.

a la espera de la estrategia nacional de soledad no deseada Uno de los objetivos del observatorio, junto al de realizar estudios para radiografiar esas situaciones, es detectar las buenas prácticas que están llevando a cabo fundaciones o pequeñas administraciones para aprender de ellas y ponerlas en marcha si funcionan a nivel general.

“Hay que hacer un plan estratégico con recursos y acciones concretas pero en la cercanía, en los pueblos y en los barrios; y ahí las administraciones locales y autonómicas serán las protagonistas”, señala Matilde Fernández, quien reclama al Imserso avanzar en la anunciada Estrategia Nacional de Soledad no deseada.

Propone aprender de iniciativas, como la implantada en el pueblo cacereño de Pescueza, donde hay barandillas en la calles y un carril para facilitar el desplazamiento a personas con dificultades de movilidad, suelo antideslizante y sobre todo un centro con servicios para los mayores -comida, lavandería, ocio, teleasistencia- sin dejar de vivir en sus propias casas.

los jóvenes también se ven perjudicados “En lugar de una pastilla para la tristeza, hay que facilitar la asistencia al teatro, al cine o a un concierto; llevar la cultura a los barrios es una forma muy eficaz de convertir un plan estratégico en algo muy útil”, propone la experta en asuntos sociales.

Frente a los centros exclusivamente de mayores o de jóvenes o de mujeres que se han construido en las últimas décadas, Matilde Fernández apuesta por construir “equipamientos abiertos y útiles para todos”.

Porque la soledad no deseada tiene rostro de mujer y de persona mayor, pero cada vez afecta más a jóvenes y no distingue entre estratos sociales y segmentos socioculturales.

Un 10,9 % de las personas de entre 16 y 74 años que viven en España afirman haberse sentido solas frecuente o muy frecuentemente durante el último año, “un problema de primer orden” para el 92 % de la población, según un reciente estudio del observatorio.

En diez años, añade, las personas en situación de soledad no deseada han pasado de ser el 9 a casi el 12 %, que en el caso de la personas con discapacidad se eleva al 23 %. La ausencia de familia, quedarse sin amigos y tener discapacidad o enfermedad que aísle a esa persona son los principales factores que producen soledad.