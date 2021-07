Los operarios de Alcoa quieren creer en la salvación

Las conversaciones entre Alcoa y los interesados en hacerse con la planta de la multinacional del aluminio en Cervo (Lugo) “siguen avanzando”, según informó este miércoles la empresa al comité. “Hay cuatro empresas que están interesadas y otra que no sabemos porque no ha dado señales de vida; creemos que va a haber ofertas no vinculantes para este primer tramo, este primer hito, que acaba el 19 de julio”, destacó el presidente del comité, José Antonio Zan, al término de una nueva reunión multilateral.

Por su parte, ha vuelto a insistir a Alcoa “que continúe con el proceso para poder verificar quién hace una oferta vinculante con el cual se llegue a un acuerdo”. Del otro lado, sigue exigiendo al ministerio “que cumpla con el mandato del Congreso de que la SEPI sea quien intervenga en esta operación”.

El martes será el día en el que se produzca otro encuentro para marcar una hoja de ruta “en común” entre la ministra de Industria, Reyes Maroto, y los representantes de la Xunta y los sindicatos. En este contexto, el comité hará una asamblea para evaluar si debe convocar nuevas movilizaciones y, de ser así, para buscar la fórmula más efectiva de cara a presionar a los distintos actores implicados en el proceso.

Por su parte, Alcoa informa sobre estos avances en lo que denomina “proceso de venta de la planta de aluminio de San Cibrao a SEPI”, que comunicó a los miembros de la mesa multilateral que continuó las conversaciones con los candidatos remitidos por Industria que expresaron interés en adquirir la factoría “una vez se complete la venta a SEPI”.

La empresa, que recalca que “mantiene puntualmente informados al Ministerio de Industria y a la SEPI sobre estas conversaciones”, reitera su compromiso “de seguir avanzando para proceder a la venta de la planta de aluminio a la SEPI, en línea con la propuesta realizada por el Gobierno desde 2020, y tras el interés puesto de manifiesto por los gobiernos nacional y regional, sindicatos y representantes de los trabajadores de vender la planta a SEPI, con una contribución económica muy importante de Alcoa, como alternativa a un proceso de despido colectivo”.

“En todo momento, Alcoa ha trabajado para facilitar esta venta y ha realizado todas las gestiones necesarias hasta la fecha para conseguir ese objetivo compartido por todas las partes”, asegura. Así, considera que es “condición imprescindible para vender la planta que el Gobierno de España, a través de SEPI, asuma una participación directa en dicha venta y en el futuro de la misma, puesto que en la situación que atraviesa la planta hay un vínculo directo que relaciona competitividad del marco energético con la viabilidad de la fábrica”.

“La venta a SEPI proporcionará además a los trabajadores una mayor seguridad de que la venta cuenta con el respaldo del Gobierno de España”, insiste. Por todo ello, indica que ha solicitado al Ministerio de Industria “que confirme la oferta del Gobierno de tener a SEPI como compradora de la planta de aluminio de San Cibrao --con posterior venta a un tercero si así lo estima oportuno-- mediante una respuesta oficial por escrito al acuerdo de intenciones con el planteamiento de compra por parte de SEPI”. Vésase las veces que cita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en su comunicado la firma estadounidense.

No ven avances

Desde Xunta y PP no ven, en cambio, avance alguno, como dejó claro en vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde. La presidenta popular en Lugo, Elena Candia, calificó de “irresponsable” la actitud y vaivenes del Gobierno central. Candia apeló a que “analizando todos los hechos con gran realismo, la verdad es que la actitud del gobierno de España está siendo irresponsable e incomprensible”.

Ante el anuncio del viaje de la ministra Reyes Maroto, a Estados Unidos a la sede la multinacional del aluminio, esta dirigente popular ha afeado que eso “se tendría que haber hecho hace bastantes meses”. “Seguimos sin saber qué papel va a jugar la SEPI a pesar de que hay un acuerdo en el que todo el mundo votó a favor a la propuesta del gobierno en la que parecía que se sentaban las bases de una operación seria”, censuró.

Lo que más sorprende a Candia es que “ahora” tienen “informaciones positivas”. “Sabemos que hay compradores interesados, ayer (martes) salía una información sobre uno más que está dispuesto a acometer inversiones”, señaló. A juicio de la también parlamentaria del PP por Lugo “se ha hecho lo difícil (por los compradores) y falta lo que se daba por hecho que es la implicación del gobierno de España, del PSOE y de los alcaldes de A Mariña para defender la continuidad de los puestos de trabajo de Alcoa”.

Elena Candia abunda en que “toda la información que llega del Gobierno de España confunde y preocupa”. “Ayer (martes) intercambié impresiones con el presidente del comité de empresa, y no podemos rebajar las reivindicaciones y las presiones. Nos merecemos una actuación con más rigor y seriedad”, subrayó. Candia lamentó que fue el “estatuto” para industria electrointensivas el “origen del problema”. “Todo lo que nos unió es esta operación de venta con la intermediación de la SEPI”, concluyó.