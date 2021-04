Los padres y madres gallegos, completamente en contra del adelanto de exámenes de recuperación a junio

El anuncio de la Consellería de Educación, la semana pasada, de su intención de adelantar los exámenes de recuperación, tradicionalmente celebrados en septiembre, a finales de junio en los niveles de Educación Secundaria, 1º de Bachillerato y FP Básica ha caído como un jarro de agua fría entre las familias gallegas. Las asociaciones de madres y padres de alumnos de la comunidad se mostraron ayer totalmente en contra de esta medida, por considerar que faltó diálogo con la Xunta, ya que se enteraron por los medios de comunicación de la posibilidad, y porque, a su entender, esto incrementará aún más las tasas de abandono escolar.

DESDE CONFAPA, la Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos, señalan su “más enérgico rechazo” al adelanto de los exámenes. Critican que “los padres y madres somos convidados de piedra, sin posibilidad de opinar, aportar, disentir...” aunque sean coprotagonistas, junto a sus hijos del sistema educativo.

Los razonamientos de Educación para este cambio, indican, “distan, con mucho, de lo que las familias propugnamos”, ya que, entre otras razones, el adelanto de septiembre a junio de la convocatoria de exámenes extraordinaria supondría para los estudiantes “que non hubieran superado las asignaturas en el evaluación continua ordinaria del curso la atropellada preparación de las pruebas extraordinarias, en un tiempo récord”. En definitiva, la Confapa Galicia considera que la Xunta “pretendiendo optimizar aún más los escasos recursos de los centros educativos”, quiere impulsar una iniciativa que “en absoluto beneficiará a nuestros hijos e hijas, que es pedagógicamente nefasta y que solo redundará en un porcentaje aún superior del ya agobiante abandono escolar actual”, critican en un comunicado de prensa.

ANPAS GALEGAS, por su parte, indica que el cambio de calendario escolar es algo que vienen demandando desde hace tiempo, aunque no en este sentido, y, sobre todo, consideran que debe ser “consensuado con las familias”, aspecto en el que esta nueva medida se aparta totalmente.

Definen la modificación como la introducción “a la fuerza de una segunda convocatoria en el mismo momento en el que hasta ahora existe una sola”, es decir, dos tandas de exámenes en junio. Lo que representa “eliminar, de facto, la posibilidad de mucha juventud de superar el curso con el que no pudieron durante el periodo lectivo ordinario”, indican en una comunicado de prensa.

Además, Anpas Galegas critican que este tema se debata en la Mesa Sectorial, donde no están como interlocutoras las familias, lugar destinado a hablar de condiciones laborales. “No vamos a permitir que se les retira a nuestros hijos e hijas un derecho, el de la segunda convocatoria, que marca la diferencia entre superar o no un curso académico”, advierten, y califican la idea de la Xunta de “puro disparate, un desatino sin lógica que solo sirve para la comodidad administrativa de los centros educativos”, incidiendo más en el “abandono de aquel alumnado que precise más atención y más recursos”.

El debate sobre el cambio del calendario escolar a Anpas Galegas les parece necesario, como llevan año demandando, pero “nos gustaría que fuera en los despachos, como es necesario, y no en las calles”, rematan.