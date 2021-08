Los pescadores ven un atentado en el vaciado masivo de los embalses

Sobre la polémica generada tras hacerse público el vaciado extremo de los cuatro embalses gallegos se pronunció ayer la Federación Galega de Pesca e Casting (Fgpec) que, mediante un comunicado firmado por su presidente, Manuel Mouro Méndez, tildó de “gravísimo atentado ao medio ambiente” permitir secar hasta tal punto esas zonas.

Desde la entidad, que afirmó llevar años desarrollando una práctica sostenible de los recursos naturales, tacharon de “anómala” e “inaceptable” la situación de estos pantanos y mostraron especial preocupación por la fauna y la flora que busca sobrevivir ante un panorama semidesértico.

En concreto, aún sin nombrarlos, hicieron referencia al lucense Belesar (que es gestionado por Naturgy) y los ourensanos Salas (de la misma empresa), Cenza y As Portas (de Iberdrola). En este contexto, el excesivo turbinaje realizado por las eléctricas ha hecho que estén bajo mínimos casi históricos: con porcentajes de ocupación que oscilan entre el 30% y el 15%.

Dirigiéndose siempre a José Antonio Quiroga, responsable de la Confederación Miño-Sil, indicaron que este descenso en los niveles del agua “ademais de poñer nestes intres en perigo a vida das especies” que habitan bajo la poca que queda, “tamén a poñen no inmediato futuro debido á incerteza de poder garantir os caudais mínimos ecolóxicos en vindeiras datas”.

Por ello, reclamaron una explicación por parte de la confederación sobre cuáles fueron las circunstancias y motivos para “proceder a semellante baleirado”. Además, añadieron que “non sería temerario falar de gravísimo atentado ao medio ambiente” al permtir que “se reducise o aforo de certos encoros ata chegar a tan so un nivel dun 13 ou 15 % da súa capacidade”.

Al respecto, tirando concretamente del artículo 83 del Decrero 130/1997, del 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales, recordaron que “agás circunstancias excepcionais, sempre que un particular ou unha entidade concesionaria dun aproveitamento hidráulico vaia proceder á anulación ou ó baleirado, total ou parcial, dunha masa de auga na que exista poboación ictícola que poida verse afectada pola redución ou desaparición da masa de auga, deberallo comunicar cunha antelación mínima dun mes ó órgano competente”.

Dicha entidad, prosiguieron, tendría que “notificarllo inmediatamente á Consellería de Agricultura, Gandería e Montes para que esta estableza as medidas que deberán de adoptarse co obxecto de protexe-la citada poboación”, destacaron, conforme recoge la norma, apuntando que la comunicación deberá realizarse “sempre que o volume de auga baleirado sexa maior có 80% do volume máximo da masa de auga”.

Como matiz, según la legislación, las medidas citadas serán fijadas por el Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural, que vigilará y coordinará su ejecución y, tras la adopción de las medidas previas, autorizará (o no) el vaciado siguiendo las condiciones que aseguren la protección y conservación del ecosistema acuático.

“Segundo os datos que puidemos acadar a baixada do nivel de auga encorada foi brutal e singular nun curto espazo de tempo, sendo actualmente moi distante a porcentaxe de aforo dos encoros na Demarcación que vostede preside en comparación con outras”, apuntaron desde la Federación Galega de Pesca e Casting en una referencia directa a Quiroga.

Además, los pescadores gallegos resaltaron que no les constan “circunstancias excepcionais” en Miño-Sil respecto a las demás áreas “que manteñen niveis de aforo nos encoros que xestionan superiores ao 60%” al igual que ignoran si “esas repentinas baixadas de aforo nos encoros afectados, lle foron comunicadas consonte a lexislación vixente e posteriormente autorizadas”.