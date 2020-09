Los rectores recibirán para sus instituciones más de 13 millones del Fondo Covid

Algo más de 13 millones de euros serán los que les correspondan a las tres universidades gallegas del Fondo Covid que el Gobierno central repartió a las comunidades autónomas para educación. Este jueves los gerentes de las instituciones académicas mantuvieron una reunión con el secretario xeral de la Consellería para conocer el reparto. La semana que viene, en un nuevo encuentro, llegarán a un marco más concreto. Hasta entonces tendrán que hacer sus propuestas, siempre dentro del ámbito covid-19.

A Galicia le corresponden prácticamente 93 millones de euros para educación que se reparten según la población: el 80 por ciento se distribuiría para el alumnado de entre 0 y 16 años, mientras que el 20 % restante sería para los de 17 a 24 años. Esta última porción supone algo más de 18,5 millones.

De acuerdo con las ratios establecidas por número de alumnos, el mismo criterio que se utilizó desde el Estado, en el tramo de mayor edad (el alumnado de las tres universidades gallegas y el de los ciclos superiores de Formación Profesional), el 70 % será para el primero y el 30 restante para FP. Las instituciones académicas regidas por Antonio López (USC), Manuel Reigosa (UVigo) y Julio Abalde (UDC) recibirían entre todas algo más de 13 millones de euros.

La cuantía parece elevada pero hay que tener en cuenta que el dinero no es para tapar agujeros derivados de la caída de ingresos a raíz del coronavirus, sino para hacer inversiones relacionadas con la pandemia, sobre todo con el mundo de la transformación digital de las universidades.

De cualquier manera, es una fase todavía incipiente y el reparto queda abierto, ya que cada institución tiene que hacer su propuesta. El gerente de la Universidad de Santiago, Javier Ferreira, avanza que trabajan en una propuesta dirigida, precisamente, hacia la digitalización y formación en competencias digitales, pero también figurará el gasto que están realizando y se realizarán en material higiénico-sanitario.

También incluirán gastos pequeños de infraestructuras de adaptación de espacios a esta nueva realidad, no de construcción de obras.

Un ejemplo sería mejorar las calefacciones de algunos edificios, que funcionan con aire, que además de calentar sirve para distribuir el virus, si lo hubiese.

O adaptar el salón de actos de la Facultade de Medicina, en el edificio de San Francisco, para que en ese mismo espacio se pudiese impartir docencia, lo que permitiría una mayor presencialidad en los alumnos de primer curso.

El reparto total entre las tres universidades no está cerrado. “El criterio es ser eficiente, racional y sensato. No se trata de gastar por gastar, no es el momento”, manifestó Javier Ferreira, que insistió en que “en Santiago trataremos de hacer una propuesta muy ajustada y motivada”.