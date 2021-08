Los trabajadores de Ence exigen que se reactive la mesa

A lo largo de este mes de agosto, el foco ha recaído en Ence por la situación de crispación que se está generando en los trabajadores de la fábrica. Desde el punto de vista de los operarios de la pastelera, las empresas auxiliares y demás implicados, la tensión resulta parte del día a día de las negociaciones, con una creciente preocupación por el estado de sus trabajos y la ausencia de datos sobre lo que pasará en su futuro más próximo.

La falta de noticias desde la mesa de diálogo aumenta la crispación, que constituída en Madrid el pasado 21 de abril y presidida y organizada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera no se ha vuelto a reactivar ni convocado ninguna reunión con los representantes sindicales ni trabajadores. Sumando todo esto y con el fallo de la Audiencia Nacional en contra de la prórroga de 60 años, los trabajadores de la fábrica que Ence tiene en Pontevedra exigen soluciones ante el Gobierno por parte de la ministra Ribera, para que reactive la mesa de trabajo y buscar soluciones a su futuro.

En rueda de prensa, han reclamado que la nueva reunión de esta mesa se celebre en Pontevedra y no en Madrid “para que igual que fue al Mar Menor vea ella misma el problema”, según señaló la presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence, Ana Cedeira.

“No queremos trasladar el problema a Madrid sino que venga Madrid aquí y lo vea y busque la solución”, añadió Cedeira, que defendió también que los trabajadores quieren mantener sus puestos de trabajo en la actual ubicación actual, en la ría de Pontevedra.

Los representantes sindicales lamentaron que desde que se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga que había recibido Ence para ocupar terrenos de Costas hasta 2073 “no ha habido movimientos” para garantizar el futuro de la fábrica.

El secretario del comité de empresa de la fábrica, Pablo Bacariza, reclama a la empresa que participe “activamente” en la búsqueda de soluciones para garantizar la continuidad de su proyecto industrial en Pontevedra. Además, defendió que, si no lo hacen, “que dejen paso” a otras compañías que quieran ocupar su lugar y cerrar el ciclo productivo del papel en Galicia. “Si la intención de la empresa es no colaborar o no ser partícipe de estas alternativas, a lo mejor tiene que venir otro que sí quiera serlo y aprovechar esta industria que está establecida en Galicia”, señaló Bacariza.

Sea como sea espera que la decisión política empresarial que se adopte con respecto al futuro de Ence “no se precipite” sin antes lograr una solución para los trabajadores.

Los dos representantes sindicales mostraron su preocupación por el silencio desde las administraciones en las últimas semanas. Ana Cedeira, por su parte, advirtió que no están dispuestos “a aceptar que se pare la producción y el cese de la actividad sin más”.

A este respecto, los trabajadores adelantaron que habrá nuevos actos de protesta todavía por definir para los próximos días recordando que esas acciones son el “único lenguaje que entienden los políticos”.

La Audiencia Nacional anuló la prórroga concedida para que su fábrica en Pontevedra pudiera ocupar terrenos de Costas hasta 2073. Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos presentados por el Ayuntamiento de Pontevedra y la ONG Greenpeace. Esa sentencia considera que la resolución del 20 de enero de 2016, por la que se autorizó a Ence el mantenimiento de su actividad en Lourizán durante 60 años más, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.