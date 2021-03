Los universitarios lamentan la falta de preparación laboral

La mayor parte de los estudiantes universitarios tiene claro que al acabar la carrera no están en condiciones de entrar con garantías en el mundo laboral. Lamentan que reciben una formación fundamentalmente teórica, alejada de las exigencias y necesidades del mundo real.

Según una encuesta de la Fundación Universidad Empresa sobre la empleabilidad de los universitarios, el 60% de los estudiantes no se siente preparados para trabajar. ¿Las causas? La falta de prácticas, y los programas obsoletos, rígidos y poco flexibles.

Basta un paseo por el Campus Sur de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para pulsar la opinión de los jóvenes. A los pies de la biblioteca Concepción Arenal, aprovechando el sol, descansan dos estudiantes de Farmacia. Alicia Alonso y Álvaro Carpintero devoran sendos cruasanes y apuran sus cafés. Los dos coinciden: “Para nada salimos bien preparados”.

Ambos están de acuerdo en que las prácticas “están mal enfocadas”. “Muchas son de estar ahí y mirar. Ves cómo se hace una reacción y te vas”, agrega Álvaro. Demasiada teoría y poca aplicación. Alicia lamenta que apenas se tienen cinco días de prácticas por asignatura, algo que considera insuficiente. Los dos afirman que se “chapa” mucho, y Álvaro lo explica de una manera muy gráfica: “Te chapas cien carillas, vas al examen, apruebas... Hay asignaturas que preparé bien y de las que no me acuerdo. Si ahora me pones un examen de primero, sacaría un cero”.

Cristina Vázquez estudia Biología. En la conversación, se repite la misma idea: “Se centra mucho en estudiar y que consigas aprender, pero no para funcionar en un laboratorio”. Tampoco ayuda la pandemia, que también golpea al plan de estudios, con prácticas que no se pueden realizar.

Más optimista es Cristina Vázquez, que cursa los estudios de Psicología. Reconoce estar “muy contenta” con su titulación, aunque también considera que se puede hacer un enfoque más práctico. “Es importante ver los casos reales, y no tanto teóricos”, razona.

En el caso de Carlos Fernández, sabía dónde se metía. En el doble grado de Matemáticas y Física, concretamente. Una doble titulación con una gran carga teórica, necesaria, según este joven, para poder tener la base de conocimientos y especializarse con un máster.

Los estudiantes de la Universidade de Vigo tienen opiniones variadas. Pedro Juncal, que cursa Ingeniería Industrial, no duda: “Para la vida laboral no te preparan bien”. Argumenta que se trata de “una carrera muy numérica en la que hace falta más práctica”.

En cambio, Jorge Rial, que se ha formado en Publicidad en Pontevedra, sostiene que “sí que preparan bien para la vida laboral”. “Tuve que hacer muchos trabajos, lo que pasa es que todo estaba muy orientado a la agencia”.

Sira Alonso, con doble grado en ADE y Derecho, también considera que la han preparado “medianamente bien”, aunque aboga por una formación en la que la parte práctica de las asignaturas “no sea una reiteración y se oriente más al mercado laboral”. “En cinco años de Derecho solo fui una vez a un juzgado con una profesora”, comenta.

Sendoa Roldán y Lía Silvosa, dos estudiantes de la Facultade de Ciencias Económicas y Empresarias de la Universidade da Coruña, denuncian que no se sienten bien formados y utilizan la misma palabra para hablar de la docencia recibida: “Obsoleta”.

Sendoa explica que en su carrera “la contabilidad se hace en papel, algo que no se pasa desde hace décadas en la vida real”. Sobre este ejemplo, Lía agrega que, para sus prácticas en una asesoría, solo le valieron “un 10 % de conocimientos”.