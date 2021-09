Luz verde a la Ley de Universidades, que limita el empleo temporal al 20 %

Santiago. Algo se falou nos últimos tempos da reforma da Ley de Universidades que preparaba o ministro Castells, e fóronse coñecendo pinceladas, partes, puntos xerais. Este mesmo martes, o reitor da Universidade de Santiago (USC), Antonio López, valorou para este diario a reforma la LOU para convertirse en LOSU. “Pasaron 20 anos desde a aprobación da LOU e parece razoable revisar a normativa básica do sistema universitario español. Nas universidades existe un consenso para apostar por unha nova lei”, asegura.

Non obstante, recorda que toda a tramitación está nunha “fase incipiente, este é un anteproxecto que despois ten que ser proyexto e tramitarse. Hai incertezas porque ao ser unha lei orgánica require a maioría absoluta da Cámara e no contexto político actual non parece o máis fácil”, indica López.

E matiza que pese a que sexa positivo que se defina un novo marco, “existen moitos problemas da universidade que dependen, máis que da lei, da xestión ordinaria do día a día”. Esto es, por ejemplo, una de las piezas de la LOSU como es el tema de la estructura del personal, tanto PDI como PAS. El rector de la USC explica que “todos somos conscientes de que está ben discutir a rientación da carreira profesional, a estrutura, pero outros temas máis concretos como a taxa de reposoción, o dispoñer dos recursos pertinentes para facer as convocatorias e garantir a renovación da plantilla van máis alá da lei e son de xestión ordinaria” nas universidades, de materia orzamentaria, dos recursos que se poden prever... Así, López reitera que se debe esperar para ver como se desarrolla, y recuerda que a través de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) se hicieron propuestas para cambiar el borrador. Habrá que “esperar aos trámites”. “Benvida sexa se ven solucionar algún dos problemas da universidade, como o financiamento, aínda que isto despois depende máis das comunidades...”, especifica.

Y recuerda que en los criterios del Real Decreto de garantía de la calidad, según un estudio del Observatorio de Sistema Universitario, la USC “é das poucas españolas que cumpre todos os requisitos nos centros propios”. s. barba