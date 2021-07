Luz verde a la rebaja en los peajes de la AP-9, que se queda corta según Feijóo

La operación salida de quienes empiezan las vacaciones en agosto y el regreso de aquellos que las disfrutaron en julio será especial este año en Galicia para los conductores que transiten por la AP-9. Ellos, si todo va bien, serán de los primeros en beneficiarse de las nuevas rebajas en los peajes de esta vía, que este martes, tal como estaba previsto, recibieron luz verde del Consejo de Ministros.

Unas bonificaciones que son una “excelente noticia para Galicia, se mire por donde se mire”, según la valoración de Alberto Núñez Feijóo, que no obstante considera que se quedan cortas y califica como “un error” y “la deficiencia más importante” del planteamiento del Ministerio que no se atendiese la petición de la Xunta en relación a los vehículos pesados, que –lamenta– “tienen una discriminación negativa porque sus descuentos solo ascienden al 20%”.

Una valoración con más peros que la que hace el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien celebró una decisión “histórica”, pues supone “un paso adelante en la movilidad de los gallegos”. “Vamos a tener que pagar muchísimo menos para poder desplazarnos de norte a sur de Galicia”, aseguró, remarcando la importancia de reducir el “coste excesivo” de una infraestructura clave en el transporte por carretera.

Por su parte, a la espera de que las bonificaciones se publiquen en el BOE para que puedan entrar en vigor, lo que se espera para esta misma semana, alcaldes y alcaldesas socialistas del área de Vigo se reunieron en el entorno de Rande, en Redondela, para celebrar las rebajas y para reivindicar el paso que ha dado el Gobierno.

Tras años de reivindicaciones, el Consejo de Ministros dio por fin luz verde al real decreto que recoge la rebaja de los peajes de la AP-9, según confirmaron la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ambas destacaron el “compromiso cumplido” con Galicia y recalcaron que el Estado pagará más de un tercio de los peajes, con una cuantía de 2.300 millones hasta 2048. Así, 15 millones de recorridos verán eliminada o reducida su factura.

Esta cifra ya la proporcionó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante un acto celebrado este lunes en A Coruña. Estas bonificaciones empezarán a estar disponibles ya para el próximo fin de semana, entre ellas, una que permitirá que el viaje de vuelta sea gratis si se realiza en las 24 horas siguientes al de ida.

Las bonificaciones. El secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, enumeró las nuevas bonificaciones y destacó que el objetivo era un Real Decreto sólido que dure toda la concesión para no dejar una hipoteca a las generaciones futuras.

Los vehículos ligeros podrán realizar en todos los trayectos el viaje de vuelta de forma gratuita utilizando dispositivos de telepeaje, siempre que se haga en un plazo máximo de 24 horas. Se aplicará todos los días, incluyendo festivos. El recorrido de vuelta debe ser igual al de ida.

También habrá una bonificación adicional del cincuenta por cierto del recorrido de ida para aquellos usuarios que realicen en un plazo máximo de 24 horas dos recorridos iguales (mismo origen y destino) y de sentido contrario dentro del tramo Puxeiros (Vigo)-Tui y viceversa, en días laborables y festivos.

Los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo que realicen el mismo trayecto de ida y vuelta en un plazo de 24 horas tendrán una bonificación del cien por cien.

Se hará una rebaja del 20 % del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para los que hagan más de 20 viajes en dicho periodo. Se contabilizará como un desplazamiento el conjunto de recorridos realizados en un mismo día y en un mismo sentido, cualesquiera que sean las entradas y salidas parciales registradas dentro del mismo.

Los vehículos pesados tendrán un descuento del 20 % del importe de peajes en todos los recorridos y todos los días, y se podrán beneficiar de la gratuidad del recorrido Redondela-Vigo, incluyendo el acceso al puerto de Vigo.

Otros compromisos pendientes. Desde A Gudiña (Ourense), Feijóo valoró los descuentos que se aplicarán para los trayectos que se realicen en el plazo de viajes de ida y vuelta realizados en 24 horas consecutivas , considerando que "no es un tema menor" ya que beneficiará a numerosas personas. Entre las demandas que no fueron atendidas, aludió a que no haya mayores bonificaciones para los vehículos pesados.

Cerrado este acuerdo, confía en que ahora “también se cumpla el plazo de entrada del AVE y la conectividad en tres horas con Madrid, que sería el segundo acuerdo que se cumpliría”, abundó. Finalmente, repasó los numerosos “atrasos acumulados” en otras infraestructuras como la autovía Lugo-Ourense, la circunvalación norte de la ciudad ourensana o el acceso a Valdeorras por autovía.