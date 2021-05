Malestar por la falta de personal en el Centro de Salud de A Guarda

A Guarda. En el Centro de Salud de A Guarda debería haber ocho médicos trabajando. Pero hace tiempo que eso no es así. Las bajas de larga duración no sustituidas provocan que haya seis, cuatro, o incluso tres profesionales para hacerse cargo de todos los pacientes.

Álvaro Lamas es uno de los médicos que padece en forma de estrés, ansiedad y sobrecarga de trabajo esta situación. Y desde el día uno, en octubre, cuando llegó al centro para hacer una sustitución y se tuvo que hacer cargo de dos cupos de pacientes (cada uno son unos 1.300).

La falta de médicos provoca que “hai varios cupos de pacientes que non teñen un seguemento por un profesional de forma continuada”, lo que “deteriora a calidade asistencial”. Además, “xera retrasos e listas de agarda de 15 e 20 días para a primeira consulta telefónica”.

La falta de personal que también afecta a las enfermeras, “saturadas co proceso de vacinación”, y que expone a los administrativos, que “están queimados polos improperios que reciben”.

Ahora los profesionales del centro están pendientes de cómo se resuelve el proceso de oposición, “que pode provocar que dous compañeiros escollan novo destino”, mientras que se ofrecen tres plazas: “No mellor dos casos, que se cubran todas, pasaríamos de catro a cinco médicos. Pero pode pasar que non se incorporen todos”, explica.

Lamas afirma que han enviado correos a la dirección, explicando los problemas a los que tienen que hacer frente. “Levamos aos nosos pacientes citados, aos que veñen de urxencia...”, argumenta.

¿La respuesta? “Que son conscientes, pero que non hai dispoñibilidade, que non hai médicos”. En algunos momentos, se parchea el problema “coas prolongacións se xornada por médicos que veñen doutros centros, non cubren urxencias, e marchan”. “Non hai seguemento por unha mesma perosa”, insiste, y asegura que “hai xente que leva un ano sen médico de cabeceira”.

Lamas critica “as políticas contractuais deficitarias e a non reposición”, la explicación de que “unha bolsa de persoal marchase buscando oportunidades”. Pide “incentivos” para que los médicos quieran trabajar en A Guarda, y anuncia una concentración para el día 29. I. CAÍNZOS