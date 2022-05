Mandan que se celebre o pleno negado ao PP para esixir a dimisión de Silva

Pontevedra. O Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra ordenou convocar o pleno extraordinario da Deputación Provincial que lles foi denegado en decembro de 2021 aos once deputados do Grupo Provincial do PP para instar á presidenta do órgano supramunicipal a asumir responsabilidades políticas tras a sentenza do Tribunal Supremo que condenou a cinco anos e tres meses de prisión e a nove anos de inhabilitación a un funcionario do Concello de Vigo por participar nunha trama de contratación irregular da que se beneficiou a cuñada de Carmela Silva.

A maxistrada remarca na sentenza, na que acolle o recurso dos once deputados do PP, que non é función do órgano xurisdicional determinar se o acordo impugnado é ou non conforme a dereito e se o pleno da Deputación ten ou non competencias para asumir nunha reunión extraordinaria o asunto proposto polo PP, senón se a desestimación da súa celebración vulnera o dereito fundamental de participación política.

Así, a xuíza conclúe que a resolución impugnada polo PP “afecta ao núcleo básico da función representativa dos deputados provinciais, debido a que se perturbaron e restrinxiron as atribucións básicas e esenciais que corresponden a aqueles”.

Neste senso, salienta que os deputados provinciais teñen “dereito a que se debatan as cuestións que versen sobre o control e fiscalización dos órganos de goberno da Deputación e, por tanto, da súa presidenta, xa que constitúe expresión do dereito fundamental de participación política, á marxe do resultado”. Do mesmo xeito, a titular sinala que negarse a admitir a celebración dun pleno “afecta ao dereito fundamental a participar nos asuntos públicos”.

Asemade, no fallo engade que, no seu caso, deberá de ser no pleno onde se poña de manifesto que carece de competencia para coñecer e valorar o asunto proposto na orde do día, “debaténdose respecto diso e acordándose o que proceda en consecuencia”.

A maxistrada asegura que “o que en ningún caso procede en dereito é impedir a celebración dun pleno que reúne os requisitos formais para iso”. Contra a resolución do Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra cabe presentar recurso de apelación. ECg