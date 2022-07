Manuel Cabezas, nuevo líder del PP de Ourense con el 95,8 % de votos

El que fuera alcalde de Ourense entre 1995 y 2007, Manuel Cabezas, asumió este sábado la presidencia de la Junta local del PP de Ourense con el 95,8 % del apoyo de los compromisarios y prometió “devolver el orgullo y la ilusión” a la ciudad.

Cabezas dijo que “se abre una nueva etapa” para “volver a hacer de Ourense un proyecto común para todos”, en el que busca “el progreso para la ciudad”, porque, según afirmó, la política municipal “se encuentra en un terreno enfangado”, “una fórmula que solo lleva al desastre”. Precisamente, “el ver como espectador el deterioro de algunas cosas que en su día puse en marcha” ha sido uno de los motivos para volver a la vida política.

“He tenido que vencer muchas resistencias personales, lo saben Manuel Baltar, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, porque he intercambiado conversaciones en numerosas ocasiones” con ellos, aseguró, afirmando que para dar este paso ha sido muy importante el apoyo de vecinos, militantes y simpatizantes. “Jamás pensé en volver y no lo he buscado, si lo hago es porque nunca me ha gustado ponerme de perfil ante los retos y menos ante el de devolver a la ciudad el orgullo y la ilusión de aquella época”, dijo, añadiendo que quiere “un partido amplio y transversal”.

Preguntado sobre si será el candidato de la formación a la Alcaldía de la ciudad, Cabezas se limitó a responder que los tiempos del partido “son los que son” y que no puede asumir otro papel por el momento. La pasada semana, el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, aseguraba haber recibido informaciones internas del propio PP que le garantizaban que Cabezas buscaba “un golpe de efecto” y que para ello “rompería” el actual pacto de Gobierno entre Democracia Ourensana y PP. Sobre esta aseveración, Cabezas dijo que tiene que reunirse con el grupo municipal para “reflexionar sobre el trabajo hecho, el que se está haciendo y el que queda por hacer”.

apoyo de paula prado. Cabezas recibió una gran acogida por parte de sus compañeros y compañeras de partido. Fue el caso de Paula Prado, secretaria general de los populares gallegos, que aseguró en la Junta que no hay mejor persona que él para “recuperar el orgullo de ser ourensano”.

En su intervención en la clausura del Congreso local del PP, y haciendo referencia a sus doce años de alcaldía, expuso que Manuel Cabezas es el primero “que está orgulloso de esta ciudad, y estoy segura de que por ese mismo motivo quiere que recupere la luz y la ilusión”.