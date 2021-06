Manuel Pérez Arias: “Como consumidores non podemos sentirnos satisfeitos”

Santiago. “Está claro que como consumidores non nos podemos sentir satisfeitos con esta nova tarifa porque evidentemente non está pensada para facilitarnos a vida de ningún xeito”, admite Manuel Pérez Arias, presidente de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), en declaraciones a El CORREO GALLEGO sobre la nueva fórmula eléctrica que entró este martes en vigor en nuestra comunidad, así como en el resto de España.

Para Pérez, el nuevo “tramo horario realmente é un auténtico despropósito”, especialmente cuando “estamos falando dun consumo familiar”. En este sentido, la tarifa, según indica, no está planteada para “favorecer” a los hogares. Más allá de si es ético o no, denuncia del mismo modo un sector “absolutamente abusivo cos consumidores” y que no “estamos nun libre mercado onde cambiando de compañía podemos ter un aforro importante”.

Así las cosas, el máximo responsable de Acouga destaca que el ahorro o el gasto en el que desembocará la nueva medida dependerá “do poder adquisitivo” de cada individuo, habiendo “consumidores que se podan permitir o luxo de non acudir á enerxia barata” y otros que “teñan que facer xogos malabares coa súa propia nerxía”. Ante todo esto, tal como señala, desde su asociación entienden “que a enerxía agora mesmo, no século XXI, é unha necesidade primaria”. “Sen calefacción e sen luz estamos na idade media”, apunta.

De este modo, también remarca que el precio irá en función de la autoconcienciación que tenga cada habitante respecto al consumo y de lo “responsable que sexa con intentar ser eficiente en canto ao que consume”. “Eu creo que hai xente que lle dará o mesmo porque ao mellor ese incremento podelo permitir perfectamente e haberá outra xente ainda que so sexa por militancia ou por contestación que diga ‘pois mira me adapto pero vou exprimirvos a mellor tarifa que teña no mercado”.

Pérez, que no sabría cifrar cuantos “afectados” puede haber en la comunidad gallega, señala asimismo que su agrupación va “máis alá dunha reducción puntual do IVA ou incluso do que propón o BNG” en relación a la tarifa gallega: una iniciativa que les parece “inicialmente acertada” aunque van “un chanzo máis alá” y, como solución a todo esto, su apuesta se decanta “decididamente polo consumo e pola autosuficiencia enerxética” en Galicia.

“Agora mesmo é posible converter calquer tellado nunha emisión que nos dea para o noso consumo e incluso volcar o extra de producción á rede eléctrica”, indica Pérez, resaltando que “iso e algo que está aí aínda que ata agora estivo parado polo anterior goberno do Partido Popular, polo canon eólico e todo aquelo que había contra o tema solar”.

En base a este modelo, que incluso serviría de “impulso desde o punto de vista económico”, manifiesta además que “si pensamos a nivel autonómico a cantidade de casas, edificios e tellados que hai, sería unha saída na que a corto prazo habería demanda de instaladores e demanda de paneles e podería formarse un sector” que podría funcionar.

CONSEJOS A LOS USUARIOS. Ante la nueva tarifa eléctrica “poucos paréntesis de atracción temos desde o punto de vista do consumidor”, incide Pérez. Entre ellos “adaptarnos ao precio do kilovatio”, adecuarse de igual forma “ás circunstancias persoais e aos horarios de vida de cada un” y “ter contratada a potencia necesaria” en todo momento. Un “esfuerzo” que no puede mirarse como tal. Y es que, tal como remarca, “non podemos mirar iso como un esforzo, non pode ser un esforzo optimizar os teus gastos en calquera eido de consumo”. Desde Acouga subrayan que “o poder do consumidor está en exercer un consumo responsable a todos os niveis”. r. ponte