María Cadaval y Rosa Regueiro reciben el Premio Paz Andrade de Investigación en Economía

El trabajo bien hecho tiene premio. Así lo comprobaron las profesoras de la USC María Cadaval y Rosa Regueiro, que acaban de conquistar el galardón Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia. El documento Renewable energy taxes and environmental impacts: A critical reflection from the wind tax in Spain, fue publicado en la revista científica Energy and Environment.

El texto aborda la fiscalidad de la actividad eólica estableciendo un análisis comparativo de la situación de Galicia con la de otras comunidades autónomas. Además, caracteriza socioeconómicamente este tipo de tributación y evalúa la idoneidad de esta tributación para gravar los impactos ambientales asociados a esta generación de energía.

Según las autoras, “la fiscalidad ‘verde’ es una herramienta clave para el diseño de las políticas energéticas sostenibles del futuro, desde la perspectiva de sancionar actuaciones nocivas para el medio ambiente, mejorando la eficiencia productiva de dichos parques, aumentando la aceptación social por parte de la ciudadanía y poner en marcha programas para el progreso socioeconómico y demográfico de la Galicia rural”.

El Premio Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia, que este año cumple su IX edición, está convocado por el Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia (Idega) de la USC y el Consejo Económico y Social de Galicia (CES-Galicia). El jurado distingue aquellos trabajos de investigación que contribuyan a un mejor conocimiento de la realidad económica y social de Galicia y al establecimiento de las mejores políticas para el bienestar de los ciudadanos.

En esta edición, en la que el jurado destaca la concurrencia de un gran número de trabajos de gran calidad científica, también se otorgó un accesit a una investigación sobre el aprovechamiento de los recursos micológicos en los montes comunales de Galicia y sobre su potencial contribución al desarrollo sostenible delrural gallego. El artículo, titulado Community forest and mushrooms: Collective action initiatives in rural areas of Galicia, firmado por Damián Copena, David Pérez Neira, Alfredo Macías Vazquez y Xavier Simón, está publicado en la revista Política y Economía Forestal.

Amplia trayectoria en la docencia y la investigación. María Cadaval es doctora en economía con mención europea, profesora de Economía Aplicada de la USC, donde dirige la Cátedra Iberoamericana, y subdirectora de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE). También es miembro del Comité Asesor del Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin). En su currículum, a mayores, figura ser coautora, junto al prestigioso periodista José Luis Gómez, del libro Cómo salir de esta (II), editado en octubre de 2021.

Rosa María Regueiro Ferreira, por su parte, es profesora del departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC. Pertenece al grupo de investigación Economía ecológica y de los recursos naturales, así como a la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago. Es doctora por la USC con la tesis Xénese e desenvolvemento do sector eólico en Galicia (1995-2010): marco institucional, aspectos económicos e efectos ambientais 2010.