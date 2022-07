María J. Alonso, doctora Honoris Causa por la Universidad de Nottingham

María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) e investigadora del CiMUS, fue nombrada, por la prestigiosa Universidad de Nottingham, doctora Honoris Causa.

La institución académica inglesa es una de las mejor valoradas en el ámbito de la Farmacia y la Farmacología, pues ocupa el quinto puesto mundial en dicha modalidad.

La investigadora del CiMUS declaró, tras recibir esta importante distinción, que se siente “sumamente honrada por tan maravilloso reconocimiento”. Además, quiso agradecer “a la Universidad de Nottingham, un referente en el campo de la Farmacia, y en especial, a María Marlow y Cameron Alexander por su apoyo”, continuaba Alonso. Asimismo, no se olvidó de sus compañeros señalando que “quiero compartir esta distinción con el equipo que me ha acompañado a lo largo de mi carrera”, aseveró.

Este reconocimiento se suma a los recibidos a lo largo de su exitosa trayectoria como investigadora por parte de las instituciones internacionales. Entre esos logros se encuentran su elección como miembro de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos en el año 2016, su ingreso en el prestigioso College of Fellows del American Institute for Medical and Biological Engineering en 2017 o su incorporación al College of Fellows de la Controlled Release Society (CRS) en 2018. Asimismo, también fue distinguida, el año pasado, con el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

Una trayectoria espectacular. María José Alonso no sería quien es ahora si no llega a ser por su amplia experiencia laboral. La catedrática de Biofarmacéutica y Tecnología Farmacéutica en la USC trabajó como científica visitante en las instituciones académicas más prestigiosas del mundo como son la Universidad París XI, la Universidad de Angers y el MIT. Además, también fue vicerrectora de Investigación e Innovación en la USC.

Tras acumular experiencia en estas grandes entidades, decidió, hace más de tres décadas, fundar su propio laboratorio, el MJ Alonso Lab. En él, se encargan de la formulación de macromoléculas, es decir, péptidos, proteínas, antígenos, anticuerpos monoclonales y polinucleótidos, utilizando sistemas de administración basados en polímeros. Además, fue pionera en numerosos descubrimientos en el campo de la nanotecnología farmacéutica y la nanomedicina. Asimismo, coordinó varios consorcios de investigación financiados por la OMS, la Fundación Gates y la Comisión Europea. Por todo ello, es la autora más citada en España en el área de Farmacia y Farmacología.

Asimismo, también ha sido muy activa transfiriendo sus conocimientos a la industria. Es inventora de veintidós familias de patentes, la mayoría de ellas con licencia para la industria. A esto se le suma su trabajo en la Controlled Release Society, la sociedad científica líder a nivel mundial en el área de la liberación controlada de fármacos y la nanomedicina, durante quince años.

Con todo, también fue presidenta de la CRS durante dos años y, actualmente, es editora jefe de Drug Delivery and Translational Research, una revista oficial de la CRS, y forma parte del consejo editorial de doce revistas científicas.