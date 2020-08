María Neira: “El confinamiento masivo trae consecuencias económicas y de salud mental; debe evitarse”

Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS

La prestigiosa especialista de origen gallego considera que España va a poder evitar las estrictas medidas de encierro, porque, aunque reconoce que existe un segundo momento de crisis, esta decisión tendría que estar justificada por una situación epidemiológica muy alarmante, circunstancia que por el momento no se está dando en nuestro país. Alerta, no obstante, de que no podemos bajar la guardia y que se neceita cumplir con las normas sanitarias.



Belén escudero. Madrid