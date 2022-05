Marta Lois será la cara visible del ‘Sumar’ de Yolanda Díaz en Galicia

Los diferentes partidos de izquierda se han movido entre la prudencia y la satisfacción a la hora de valorar la asociación Sumar, entidad creada para ayudar a la organización de los actos del proceso de escucha con la sociedad civil que emprenderá la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de cara a la nueva plataforma que impulsa. El miércoles trascendió que esta es la denominación del colectivo, que organizará los actos de la fase de consulta con la sociedad civil, y la propia Díaz ha señalado que es un verbo –sumar– en el que se siente “cómoda”, pero ha aclarado que no constituye el nombre definitivo de su nuevo proyecto político.

A la espera de recibir la confirmación oficial del registro de dicha asociación por parte del Ministerio del Interior, que se estima para finales de junio, Díaz ha apuntado que arrancará su proceso de escucha tras las elecciones andaluzas del 19 de junio, una fase que durará alrededor de seis meses, aunque a la vista de los tiempos que se gasta la ministra de Trabajo poner una fecha es complicado..

¿Y qué va a ocurrir en Galicia con esta iniciativa de la política ferrolana? Público es que Yolanda Díaz no cuenta entre los colectivos situados más a la izquierda en nuestra comunidad con demasiadas simpatías. El propio Xosé Manuel Beiras, todo un referente pese a su retiro voluntario, no deja de culpabilizar a la vicepresidenta segunda de los fracasos de la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), primero, y En Marea después.

Hace unos días en una entrevista en RNE sobre el proceso de escucha de Yolanda Díaz, Beiras manifestó que “ojalá articule” una alternativa. Dijo, no obstante, que con él “no se portó bien”, citando expresamente las “lealtades con el proyecto”, pero “eso es una cosa” que no quita que, añadió, “lo que ha hecho como ministra de Trabajo, dentro de lo que se podía hacer, es excelente”.

Precisamente en una colaboración en Nós Diario, el referente de la esquerda en Galicia escribía, a finales de abril, que “cometimos erros irreparábeis na necesaria combinación do combate institucional coa loita social, calculamos mal a fiabilidade de determinados aliados tocantes á asunción do proxecto estratéxico, non soubemos gobernar a xeito a contradición nacional na acción conxunta con forzas da esquerda española –ao cabo desleais– nas Cortes do estado”. Una referencia directa a la postura de Unidas Podemos y, por extensión, a la propia Yolanda.

En su última visita a Santiago la ferrolana se entrevistó con Martiño Noriega y Xulio Ferreiro, los exalcaldes de Santiago y A Coruña, aupados por las Mareas. Aunque interrogada por lo medios en la Facultade de Ciencias Políticas fue lacónica y se limitó a responder con un lacónico, y a la vez expresivo, “todo el mundo de la izquierda tiene las puertas abiertas”.

Complicado es que tanto Antón Gómez Reino como Ángela Rodríguez, Pam, las caras visibles de Podemos en Galicia, vayan a saltarse las normas que imponga la dirección del partido morado en Madrid y, por tanto, ni están ni se les espera en Sumar.

La constitución del colectivo corrió a cargo, según explican fuentes del entorno de la vicepresidenta, mediante personas cercanas a Díaz pero con un perfil anónimo, aunque entre ellos destacan algunas figuras como la profesora universitaria y edil de Compostela Aberta, Marta Lois, una persona que casa con la filosofía del proyecto –solo pertenece a este partido político formalmente registrado, pero que nació como confluencia ciudadana--. Lois, además, participó en el gobierno local liderado por Martiño Noriega cuando las plataformas irrumpieron en el panorama político local y actualmente es la portavoz de CA en Raxoi.

Ella sí mantiene contacto directo con Yolanda Díaz y será la persona que se convierta en la cara visible de esta asociación-plataforma en nuestra comunidad.

También resaltan las fuentes que la solicitud y nombre del colectivo era conocido por un número reducido de colaboradores de Díaz, y que los partidos del espacio confederal no estaban informados, pero sí conocían los planes genéricos de Díaz de articular este proceso de escucha de forma independiente a las organizaciones políticas.

POSICIONES A LA IZQUIERDA. Sobre la iniciativa de Yolanda Díaz, del lado de Podemos, consultados por Europa Press, se pronunció la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha admitido que desconocía la constitución de esta asociación y señalaba que era la propia Díaz quien debe aportar todos los datos al respecto, cuando considerara oportuno.

También dijo Montero que Podemos “va a sumar siempre” a cualquier proceso de profundización democrática, con “toda la fortaleza” de su organización y que, en su caso particular, aportará “hechos más que palabras”, mediante todos los proyectos legislativos para aumentar los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBi-Trans.

A su vez, el diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Agustín Moreno, ha dicho en redes que el inicio del proceso de escucha de la vicepresidenta bajo el nombre Sumar está “muy bien” y “ojalá sea verdad”. “La izquierda y las fuerzas progresistas necesitan Sumar”, ha remachado.

Mientras, fuentes de los comunes, la confluencia catalana de Unidas Podemos, valoran de forma positiva que se den pasos para iniciar ese proceso de escucha, que es “muy necesario” para el ámbito progresista.

Por otro lado, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que la creación de dicha asociación para organizar actos con la sociedad civil que emprenderá la ministra de Trabajo es algo que “no debe sorprender a nadie”, máxime cuando lleva tiempo diciendo que quiere emprender este proyecto político, y ha subrayado la “magnífica relación” que mantienen ambos

Mientras, Compromís garantiza su disposición a negociar “el qué y el cómo” del proyecto político que impulsará Díaz, pero cuando haya algo “más allá del nombre” y sin “querer anticipar escenarios”, ha desgranado fuentes de la formación.

Del lado de IU, la candidata de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, afirmó que “Díaz va a montar un tinglado muy grande y va a ser la próxima presidenta del Gobierno”, para añadir sobre el proceso de escucha que “va dando pasos en la dirección que lleva anunciando tiempo”.

Precisamente, la formación a nivel federal desplegará desde este viernes su ‘Escuela de Formación’ en la que redoblará su apuesta por el frente amplio para el próximo ciclo electoral, algo habitual en IU dado su peso..