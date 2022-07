Marta Ortega asegura que Inditex "tiene un gran futuro por delante"

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha reconocido en su estreno al frente de la compañía en la junta general de accionistas en Arteixo (A Coruña), que la firma de moda "tiene un gran futuro por delante". "Hemos recibido algo más que una empresa y que un lugar de trabajo. Tenemos en nuestra manos una tremenda responsabilidad y que tiene un gran futuro por delante que nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos", ha asegurado en su primer discurso a los accionistas de la compañía. Marta Ortega tomó el pasado 1 de abril el timón de Inditex con casi 6.500 tiendas repartidas por el mundo, unos beneficios récord y su apuesta por mantener el modelo de negocio, cerrándose así la etapa de Pablo Isla, quien dejaba la presidencia tras 17 años en la compañía.

La hija del fundador de la firma, Amancio Ortega, ha reiterado su "confianza" de cara al futuro de la compañía. "Estamos seguros de que la capacidad de innovación de Inditex nos permitirá crecer como empresa cada día", ha señalado. "Inditex es el lugar donde he crecido personal y profesionalmente, donde siempre he querido estar. Es la fuente de los valores que comparto y el proyecto al que le seguiré dedicando todo mi esfuerzo", ha recalcado la presidenta, reiterando que la matriz de Zara está preparada para "afrontar los retos del futuro".

Marta Ortega ha reconocido en su intervención la "suerte" que tiene de "formar parte de esta historia única, que no es el mérito de nadie en particular, porque es el de todos". "El sentimiento de responsabilidad es inmenso, pero el orgullo de representar al mejor equipo lo supera con creces", ha asegurado. Así, la presidenta de Inditex no ha dudado en hacer un guiño a su padre, el gran ausente en la puesta de largo de su hija en la junta general de accionistas. "Sentimos un profundo respeto, admiración y respeto por quiénes han hecho Inditex lo que es hoy, pero en especial al señor Ortega por su visión, su tesón y su dedicación absoluta y por el cariño que demuestra cada día a la compañía", ha subrayado.

Marta Ortega, emocionada en su primer discurso antes los accionistas, ha querido trasladar a los accionistas lo que es Inditex, que es sobre todo "personas". "Inditex siempre ha sido antes que cualquier cosa personas, personas que trabajan con mucha dedicación, que jamás se rinden, que no se conforman y que buscan mejorar en todo lo que hacen", ha reconocido. "Inditex son nuestros proveedores, que colaboran cada día con nosotros y nuestros clientes, pero reitero Inditex es personas, y como personas, tiene aciertos, ilusiones, pero jamás se detiene y siempre mira hacia adelante", ha recalcado la presidenta a los accionistas de la firma textil. En la apuesta por la sostenibilidad, Marta Ortega ha señalado que la multinacional textil también es responsable ante la sociedad. "Queremos generar un impacto positivo no solo en el presente, sino en la herencia que dejamos en el futuro", ha concluido. EUROPA PRESS