Más ayudas a la población vulnerable: cheque de 200 euros y un 50 % de descuento en el bono mensual del transporte público

Precios desorbitados en todos los productos de primera necesidad. Desde el supermercado hasta la factura de la luz pasando por las gasolineras son tres pesadillas recurrentes para todos los españoles. A pesar de las medidas puestas en marcha el pasado 1 de abril dentro de un paquete amplio para paliar las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, entre las que se incluía la subvención de 20 céntimos por litro repostado, los precios no bajan. Así las cosas, los ciudadanos ya no saben qué hacer para llegar a fin de mes, por lo que esperaban como agua de mayo (o de junio) el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, en el que el presidente Sánchez anunciase otro nuevo paquete de medidas, como salvación.

“Vamos a extender las ayudas del nuevo paquete de medidas hasta el próximo 31 de diciembre en respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Putin”, proclamó Sánchez nada más subir al estrado. “Desde el principio de la invasión rusa somos muy conscientes de las dificultades de la industria en la escalada de precios y hace tres meses aprobamos un primer plan de respuesta con medidas acordadas por todos los sectores afectados, las formaciones políticas y los actores sociales”, aseguró, destacando que, gracias a ellas, España, con un inflación del 8,7 % está por debajo de la tasa de otros 17 países de la UE.

Aún así, se mostró consciente de que sigue siendo una cifra muy elevada, de ahí la importancia de este nuevo decreto, que, según indicó, podría “contener la inflación en 3,5 puntos, es decir, el alza de los precios”, en caso de no aplicarlas, el IPC podría llegar a dispararse hasta un 14 o un 15 %. Pero nada es gratis y poner en marcha las nuevas medidas supondrá un desembolso de otros 9.000 millones de euros: 5.500 millones en gasto para proteger a familias, trabajadores y sectores específicos de la economía, y 3.600 millones en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales que la norma contempla; 9.000 millones que se vienen a sumar a los 6.000 anteriores, del primer decreto, lo que supone que entre los dos el Gobierno habrá invertido cerca de 15.000 millones. “Esto es más de un punto del PIB de nuestro país”, apuntó el presidente español.

Desde EL CORREO recogemos las principales novedades (y extensiones de las medidas ya vigentes) que recoge el nuevo decreto:

- AYUDA DIRECTA DE 200 EUROS Y SUBIDA DE UN 15 % A LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVAS: Es una de las ayudas más relevantes contempladas en la nueva norma, pues se destina a autónomos y desempleados con bajos ingresos. Desde el mismo mes de julio, para el que tan solo restan cinco días, se podrá solicitar. El Gobierno calcula que con esos 200 euros en ‘cheque’ se podrá paliar de forma directa la subida de los productos energéticos y de los alimentos, algo con lo que se beneficiará a casi 4 millones de españoles. En línea con ayudar a los más vulnerables, también se mantendrá el incremento del ingreso mínimo vital en un 15 % hasta final de año y se aumentarán en un 15 % las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. “Estamos hablando de un aumento de 60 euros al mes para las pensiones no contributivas, lo que significa 370 euros más de aquí a final de año”, detalló el titular del Ejecutivo estatal.

- FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO REDUCIENDO SU COSTE: En el plano de los combustibles, aunque la población estaba esperando con ansias que esa ayuda de 20 céntimos no solo se extendiese hasta final de año –que es lo que finalmente anunció Sánchez–, sino que además se viene incrementada hasta un valor superior teniendo en cuenta que las petroleras ya se han comido toda la subvención, no ha habido novedades. Sí en el plano del transporte público, cuyo uso se verá incentivado mediante la reducción del 50 % en el precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje prestado por el Estado. Los que sean prestados por comunidades autónomas y ayuntamientos se verán financiados por el Estado en una reducción del 30 %, que podrá llegar hasta el 50 % con fondos propios de las comunidades. “Para hacernos una idea, en Madrid un bono mensual de cercanías cuesta 29 euros y pasaría a costar 14,5; en Cataluña, pasaría de 25,55 a 12,7; y en Sevilla, de 34,70 a 17,35”, detalló.

- REDUCCIÓN DEL IVA DE LA ELECTRICIDAD DEL 10 AL 5 %: Sánchez recordó que hace ya un año se rebajó el IVA de la luz del 21 al 10 %, pero en esta ocasión, como ya anunció hace unos días, la bajada será del 10 al 5 %. “Para hacernos a la idea de lo que esto significa, con el primer decreto rebajamos en torno al 60 % los impuestos vinculados con la factura, y ahora estamos hablando de rebajar hasta el 80 %”, proclamó el presidente.

- IMPUESTO PARA GRAVAR LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS DE LAS ELÉCTRICAS: Finalmente, y aunque no se trate de una medida incluida en el decreto porque debe seguir otros cauces legales para su aprobación, Sánchez anunció el diseño de un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, como consecuencia del alza de precios. Son medidas similares a las que están adoptando otros países del entorno europeo, como Italia. “Por decirlo claramente, las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, aportando más los que están en mejores condiciones y protegiendo a la clase media de trabajadores de nuestro país”, sentenció. Esta proposición de ley será presentada la próxima semana y entrará en vigor, después de pasar por los trámites pertinentes, el 1 de enero de 2023.