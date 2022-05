Más de 30.000 personas encontraron empleo a través del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano

SANTIAGO. EUROPA PRESS. La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha celebrado este martes en Santiago de Compostela los 20 años de su programa de formación y empleo Acceder, a través del que, según un informe presentado por la Fundación, más de 30.000 personas gitanas han encontrado empleo en este tiempo. En el acto, celebrado en el Centro de Innovación Cultural de la Cidade da Cultura, han presentado la Evaluación de Resultados e Impacto del programa Acceder 2000-2020, realizado por la consultora Red2Red, que recoge los datos cualitativos y cuantitativos sobre la inclusión laboral de la población gitana a través de esta iniciativa. Según recoge este informe, en estos 20 años, el programa Acceder ha atendido a más de 100.000 personas, de las cuales unas 82.000 han participado en itinerarios de formación y empleo, y de ellas, más de 33.000 han conseguido un trabajo. Además, el documento destaca que, durante este tiempo, se han firmado más de 91.000 contratos de trabajo y se ha colaborado con 16.000 empresas en el conjunto del Estado.

El director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, ha expuesto que este programa ha tenido impactos "más allá de las cifras". En este sentido, ha explicado que ha provocado "un cambio en las percepciones sociales de las empresas y de las administraciones" que, según ha relatado, "al principio, hace 20 años, nos mandaban a servicios sociales o nos hacían chistes". Para él, la conclusión principal tras estas dos décadas ha sido que Acceder "ha contribuido a producir cambios sociales e institucionales que están removiendo la discriminación más estructural que padece la comunidad gitana".

Asimismo, Isidro Rodríguez ha manifestado que "la inclusión de las personas vulnerables o de personas en exclusión social es posible, no es un deseo". "Solo hacen falta buenas metodologías, recursos suficientes y estabilidad en el tiempo", ha remarcado. En esta misma línea, ha vuelto a insistir en que las personas gitanas "lo que quieren es futuro y no una paga". Así, ha finalizado su intervención reclamando "pan para mañana" --como el lema de su última campaña-- "y no que se le den más prestaciones hoy".

"34,1% DE TASA MEDIA DE INSERCIÓN" Por otra parte, tal como recoge este informe, el programa Acceder ha conseguido que "casi cuatro de cada diez personas" que han pasado por el programa hayan logrado un empleo. Sobre esto, la directora del departamento de empleo de la Fundación, Arantza Fernández, ha querido subrayar que, en cuanto a la tasa de inserción respecto al nivel educativo, a mayor nivel educativo mayor es la tasa de inserción. Así, tener o no tener la ESO supone una diferencia de inserción laboral de unos diez puntos. Además, Fernández ha señalado que Acceder ha conseguido que el empleo por cuenta ajena sea una realidad, ha revalorizado la educación en el acceso al empleo, ha destacado la formación clave en competencias específicas y ha conseguido el empoderamiento de la mujer gitana normalizando el empleo por cuanta ajena y mejorando la calidad de vida de todo el colectivo.

Asimismo, también ha puesto en valor que el programa haya contribuido a generar "cambios sociales e institucionales" que abren camino para un entorno más favorecedor en la lucha contra la discriminación de la población gitana. En representación de la Xunta, ha asistido al acto el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, que ha expuesto que "el empleo es la base y la puerta de entrada a la inclusión social" y, en ese sentido, ha valorado el trabajo de la Fundación Secretariado Gitano por los 20 años del programa Acceder que, a su juicio, "ha sido un éxito por el número de personas que accedieron al mercado de trabajo por cuenta ajena en estos 20 años". Por último, ha trasladado el compromiso de la Xunta de Galicia para continuar con el financiamiento del programa Acceder, con el que colaboran desde el año 2001 con una inversión de 350.000 euros y que tienen la voluntad de "no solo mantener, sino de incrementar esta cantidad".