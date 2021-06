Más de 500 hectáreas calcinadas en Salvaterra y Folgoso do Courel

CONTROLADOS. Los incendios forestales de Salvaterra do Miño y Folgoso do Courel, que se declararon el sábado, ya están controlados, desde primera hora del lunes. Según la Consellería do Medio Rural, calcinaron más de 500 hectáreas: 350 ardieron en el del municipio pontevedrés y otras 160 en el lucense.

El incendio de Salvaterra comenzó poco antes de las 10 de la noche del sábado en la parroquia de Uma, y llegó a Mondariz y Covelo. La proximidad del fuego a las casas en Maceiras obligó a decretar la Situación 2 de emergencia, y después en Mouriscados, Fontebalán y Crespo, aunque se levantó el dominfo por la mañana.

Por su parte, el de Folgoso do Courel quedó controlado cerca de la 1:30 de la madrugada, tras haber empezado a las 4:50 del domingo, en la propia parroquia de Folgoso. ECG