Más de cuatro de cada diez adolescentes gallegos creen que deben ser sus padres los que les enseñen a ahorrar o invertir

··· Sobre la importancia del ahorro energético y la sostenibilidad en sus hogares actuales y futuros, 8 de cada 10 creen que la clave está en un buen uso de la energía. De hecho, entre sus hábitos en casa en materia sostenible apuntan: apagar las luces cuando no son necesarias, cerrar el grifo mientras se lavan los dientes, apagar la tele y otros aparatos mientras no los usan, ducharse en lugar de bañarse o no encender aparatos de climatización si no hace mucho frío o calor. Seguido de estas buenas prácticas en el hogar para el ahorro energético, los adolescentes gallegos señalan el reciclaje como factor esencial para reducir el impacto medioambiental desde el hogar, mientras que un 19 % considera que la solución para la mejora de la sostenibilidad pasa por la rehabilitación de las viviendas.