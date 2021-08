MásMovil mantiene el sillón de Beatriz Mato en el consejo de Euskaltel

Telecomunicaciones. MásMóvil tomó este martes el control del consejo de la operadora Euskaltel después del triunfo de su OPA la semana pasada y su consejero delegado, Meinrad Spenger, se ha situado también al frente del operador vasco, lo que supone la salida de José Miguel García como CEO. Frente a esta salida, la exconselleira de la Xunta Beatriz Mato se mantiene como consejera independiente en el grupo.

Entre las figuras que han dejado el operador vasco se encuentran, además de García, los dirigentes del fondo británico Zegona, principal accionista de Euskaltel hasta que cuajó su venta.

En su lugar, ingresaron directivos y consejeros de MásMóvil como el consejero delegado de Inveready y vicepresidente segundo del operador, Josep María Echarri, que será consejero externo, o José Germán López, consejero ejecutivo de MásMóvil y ahora de Euskaltel. Tras la remodelación se mantiene a Xabier Iturbe como presidente no ejecutivo y a Iñaki Alzaga y Beatriz Mato –que entró en el órgano el 29 de septiembre de 2020 para reforzar el perfil gallego en la cúpula de la operadora– como consejeros independientes. Asimismo, José Ortiz Martínez fue confirmado como secretario no consejero. J. C.