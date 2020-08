Mata en Soutomaior a su hermana y a su sobrina

Jornada trágica y luctuosa ayer en el concello pontevedrés de Soutomaior. Un hombre de 52 años, Miguel G.R., fue detenido a primera hora de la tarde por agentes de la Guardia Civil en ese municipio, por el asesinato de su hermana, Genoveva G.R., de 62 años de edad, y de su sobrina Noelia, de 23.

Según indicaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas en el exterior de la vivienda del presunto asesino, situada en la parroquia de Lourido, en el lugar de Monte Coello, en una zona aislada y sin vecinos cercanos. El hombre fue encontrado por agentes de la Policía Local poco más tarde junto a los cadáveres. Todo apunta a que el crimen se cometió con un arma de fuego, una pistola presumiblemente, que buscan los responsables de la investigación. Una vecina, que escuchó las detonaciones del arma, fue la que, alarmada, llamó al 112 y avisó de lo sucedido a las fuerzas de seguridad. Un amplio dispositivo de agentes mantenía acordonado ayer el lugar para investigar los hechos. Los cadáveres permanecieron en la zona prácticamente toda la tarde, pendientes de que el juzgado procediese a ordenar su levantamiento que, finalmente, se autorizó en torno a las ocho de la tarde.

¿POR UNA ESCALERA? Al escenario del doble crimen acudió también la pareja de Genoveva G.R., Manuel Otero, que se encontraba en Vigo, y declaró a los medios que la fallecida se había desplazado, en compañía de su hija, desde su vivienda en Barreiro, hasta Soutomaior para dar de comer a unos perros que tenían en una finca en dicho lugar. La pareja de la fallecida indicó que Miguel era un tipo singular y “aunque no se llevaban bien con la familia, nadie podía imaginar esto”. Ambas mujeres, madre e hija, se habrían dirigido a la vivienda de Miguel G.R., apodado Miguel el del monte, a reclamar una escalera de mano que se habría llevado sin pedir permiso. Fue en ese encontronazo cuando se cree que se produjo una discusión y en un momento dado Miguel les habría disparado varias veces, supuestamente, con una pistola para la que no tendría licencia, según apuntaron fuentes policiales.

EN ESTADO DE SHOCK. Una de las hermanas del presunto asesino y de la fallecida se desplazó hasta Monte Coello y confesó a la prensa allí congregada sentirse en “estado de shock”. “Conozco a mis hermanos y creo que no son personas conflictivas. No somos una familia que tenga una relación muy estrecha pero lo que yo conozco de ellos es que no son personas como para llegar a este extremo. Tenían las diferencias que puede tener cualquier hermano”, aseguró.

Consideró “aún más increíble, de ciencia-ficción”, que el presunto autor del doble asesinato, que según algunos vecinos podía tener problemas con las drogas, tuviera un arma de fuego. Los hechos, una vez que se conocieron, causaron un gran revuelo en el pequeño concello pontevedrés, que no salía de su asombro por el trágico suceso.

LUTO EN EL CONCELLO. El Ayuntamiento de Soutomaior decretará dos días de luto oficial por el doble homicidio cometido ayer viernes en una de sus parroquias, donde Miguel Gil quitó la vida, presuntamente, a su hermana y a su sobrina.

Así lo indicó, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de esta localidad, Agustín Reguera, que señaló que, además del luto oficial, se suspenden todas las actividades municipales previstas para el fin de semana. El regidor ha constatado la gran “consternación” que se vive en el pueblo después de este suceso, ocurrido a primera hora de la tarde en Monte Coello.